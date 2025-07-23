Забил Кащук. Карабах на выезде разгромил Шелбурн в квалификации ЛЧ

Азербайджанский «Карабах» одержал уверенную победу в первом матче квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В Дублине команда из Баку разгромила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:0. Первый гол в матче на 13-й минуте забил Леандру Андраде.

На 81-й минуте отличился украинец Александр Кащук, который вышел на замену на 77-й минуте. А еще через четыре минуты окончательную точку поставил Нариман Ахундзаде.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Азербайджане.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первый матч. 23 июля 2025

Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3

Голы: Леандру Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

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