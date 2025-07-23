Забил Кащук. Карабах на выезде разгромил Шелбурн в квалификации ЛЧ
Команда из Азербайджана забила 3 мяча чемпионам Ирландии
Азербайджанский «Карабах» одержал уверенную победу в первом матче квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В Дублине команда из Баку разгромила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:0. Первый гол в матче на 13-й минуте забил Леандру Андраде.
На 81-й минуте отличился украинец Александр Кащук, который вышел на замену на 77-й минуте. А еще через четыре минуты окончательную точку поставил Нариман Ахундзаде.
Ответный матч состоится на следующей неделе в Азербайджане.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первый матч. 23 июля 2025
Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3
Голы: Леандру Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85
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