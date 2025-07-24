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Лига Чемпионов
Шелбурн
23.07.2025 21:45 – FT 0 : 3
Карабах
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Лига чемпионов
24 июля 2025, 16:38 |
93
0

Шелбурн – Карабах – 0:3. Кащук забил. Видео голов и обзор матча

Украинский легионер «Карабаха» Александр Кащук стал автором гола

24 июля 2025, 16:38 |
93
0
Шелбурн – Карабах – 0:3. Кащук забил. Видео голов и обзор матча
ФК Карабах

В среду, 23 июля, в Дублине (Ирландия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Шелбурн» принимал азербайджанский «Карабах».

«Карабах» вышел вперед на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Леандру Андраде.

Алексей Кащук вышел на замену на 77-й минуте. И спустя четыре минуты забил в ворота соперника. А вскоре счет стал 3:0 в пользу «Карабаха».

Стоит отметить, что за весь матч «Шелбурн» так ни разу не пробил в створ ворот. Все семь ударов прошли мимо.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Азербайджане. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 23 июля, Ирландия

Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3

Голы: Леандру Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Нариман Ахундзаде (Карабах).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Карабах).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
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Лига чемпионов видео голов и обзор Карабах Агдам Шелбурн Алексей Кащук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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