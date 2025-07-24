Шелбурн – Карабах – 0:3. Кащук забил. Видео голов и обзор матча

В среду, 23 июля, в Дублине (Ирландия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Шелбурн» принимал азербайджанский «Карабах».

«Карабах» вышел вперед на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Леандру Андраде.

Алексей Кащук вышел на замену на 77-й минуте. И спустя четыре минуты забил в ворота соперника. А вскоре счет стал 3:0 в пользу «Карабаха».

Стоит отметить, что за весь матч «Шелбурн» так ни разу не пробил в створ ворот. Все семь ударов прошли мимо.

Ответный поединок пройдет 30 июля в Азербайджане. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 23 июля, Ирландия

Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан) – 0:3

Голы: Леандру Андраде, 13, Кащук, 81, Ахундзаде, 85

Видео голов и обзор матча