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Шелбурн
23.07.2025 21:45 - : -
Карабах
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Лига чемпионов
22 июля 2025, 18:25 |
52
0

Шелбурн – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 23 июля в 21:45 по Киеву

22 июля 2025, 18:25 |
52
0
Шелбурн – Карабах. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Карабах

В среду, 23 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским «Шелбурном» и азербайджанским «Карабахом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Шелбурн

Защита 1-го за 18 лет чемпионского титула проходит не слишком удачно – после 25 игр ирландской лиги этого года команда имеет 35 очков на счету и занимает 5-е место, отставая от лидера на 14 очков. В кубке страны команда дошла уже до 1/8 финала, где скоро встретится с «Сент-Патрикс». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов коллектив выбил прошлогоднего чемпиона Северной Ирландии «Линфилд» с общим счетом 2:1.

Карабах

Гегемония клуба на национальной арене продолжилась и в прошлом сезоне – за 36 поединков лиги «Карабах» набрал 89 очков и в одиннадцатый раз за последние 12 лет стал чемпионом Азербайджана. Расстояние от ближайшего преследователя «Зиры» составляло 15 баллов. Однако в кубке не все прошло так гладко, в финале команда проиграла столичному «Сабаху» со счетом 2:3.

Интересные факты

  • «Карабах» пропустил всего 19 мячей в прошлом сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд.
  • За 25 матчей ирландской лиги этого сезона «Шелбурн» забил 30 голов – 3-й лучший результат.
  • Беспроигрышная серия Шелбурна в официальных играх длится уже 6 поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua
Шелбурн
23 июля 2025 -
21:45
Карабах
Тотал больше 2.5 1.83 Сделать ставку

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Шелбурн Карабах Агдам Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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