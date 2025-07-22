В среду, 23 июля состоится поединок 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским «Шелбурном» и азербайджанским «Карабахом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Шелбурн

Защита 1-го за 18 лет чемпионского титула проходит не слишком удачно – после 25 игр ирландской лиги этого года команда имеет 35 очков на счету и занимает 5-е место, отставая от лидера на 14 очков. В кубке страны команда дошла уже до 1/8 финала, где скоро встретится с «Сент-Патрикс». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов коллектив выбил прошлогоднего чемпиона Северной Ирландии «Линфилд» с общим счетом 2:1.

Карабах

Гегемония клуба на национальной арене продолжилась и в прошлом сезоне – за 36 поединков лиги «Карабах» набрал 89 очков и в одиннадцатый раз за последние 12 лет стал чемпионом Азербайджана. Расстояние от ближайшего преследователя «Зиры» составляло 15 баллов. Однако в кубке не все прошло так гладко, в финале команда проиграла столичному «Сабаху» со счетом 2:3.

Интересные факты

«Карабах» пропустил всего 19 мячей в прошлом сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд.

За 25 матчей ирландской лиги этого сезона «Шелбурн» забил 30 голов – 3-й лучший результат.

Беспроигрышная серия Шелбурна в официальных играх длится уже 6 поединков.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.83.

Прогноз Sport.ua Шелбурн Карабах Тотал больше 2.5 1.83 Сделать ставку

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