Англия27 июля 2025, 03:32 | Обновлено 27 июля 2025, 03:49
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ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм усилился французским голкипером
Бенжамин Лекомт продолжит карьеру в Англии
27 июля 2025, 03:32 | Обновлено 27 июля 2025, 03:49
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34-летний французский голкипер «Монпелье» Бенжамин Лекомт стал новым игроком «Фулхэма».
Об этом английский клуб сообщил на официальном сайте.
«Фулхэм» заплатил за французского вратаря 500 тысяч евро.
Лекомт ранее выступал за «Лорьян», «Дижон», «Монако», мадридский «Атлетико», «Эспаньол» и «Монпелье».
В последнем сезоне он провел 30 матчей, из которых только один – на ноль.
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