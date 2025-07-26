27 июля на Мидоулендс Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Манчестер Юнайтед встретится с Вест Хэмом.

Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Манчестер Юнайтед

Команда еще в позапрошлом сезоне провалилась почти по всем фронтам. Но за счет победы в кубке Англии (причем с победой над Сити в финале) тен Хаг сохранил свой пост... Но всего на несколько месяцев - еще в 2024-м году его сменил Рубен Аморим. Но улучшений не было, достаточно сказать, что сезон закончили с 18 поражениями, всего с 42 очками и на унизительном 15-м месте. Исправить если не все, то многое могли в Лиге Европы, но в итоге финал выиграл другой кризисный английский гранд, Тоттенхэм.

Даже после такого португалец сохранил пост. Упор же делается на обновлении состава, причем пока что больше заняты сбросом балласта. К такому отнесли и Рашфорда, впрочем, в 2025-м году тот и так был в аренде в Астон Вилле. Есть, впрочем, и новички - подписали Кунью и Мбемо, укрепив группу атаку.

Вест Хэм

Клуб при Мойесе смог даже выиграть еврокубок, пусть даже и в виде Лиги конференций. Но в 2024-м году Дэвида решили поменять на Лопетеги, причем еще и приобретя новичков на более чем сотню миллионов. В итоге получился провал, и даже смена тренера не помогла как-то исправить всерьез положение. С другой стороны, все же обогнали МЮ, пусть и на очко, 43 против 42. Хотя, безусловно, 14-е место не может радовать, особенно на фоне последних, вполне неплохих, сезонов.

Грэм Поттер, что сменил испанца в январе, понимает, что уж сейчас ему не простят новых неудач. И примечательно, что, даже продав Кудуса, не особенно спешат тратить на новичков. За Диуфа все же отдали 22 миллиона, треть от полученного, а Уокер-Питерс и Каммингс были свободными агентами.

Статистика личных встреч

Четыре из пяти крайних матчей были выиграны лондонским клубом при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех МЮ. Но все же обе стороны довольно нестабильны - тут возьмем тотал больше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.78.