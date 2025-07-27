Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм, Астон Вилла расписала ничью с немцами
Европейские команды продолжают готовиться к новому сезону
27 июля в рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма».
Подопечные Аморима с первых минут начали нашествие на ворота соперника. Сначала Хойлунд потряс крестовину, а через несколько минут Бруно Фернандеш реализовал пенальти.
Во втором тайме снова «красные дьяволы» начали более агрессивно. На 52-й минуте тот же Фернандеш отличился дублем.
"Вест Хэм" один мяч отыграл. На 63-й минуте забил Боуэн.
«Астон Вилла» играла против «Айнтрахта» Англичане дважды выходили вперед и пропускали дважды. В итоге результативная ничья – 2:2.
Контрольные матчи. 27 июля
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1
Голы: Фернандеш 5 (с пенальти), 52 – Боуэн, 63
Айнтрахт – Астон Вилла – 2:2
Голы: Ваи, 22, Бекир Иш, 82, – Воткинс, 12, Роджерс, 49
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