Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм, Астон Вилла расписала ничью с немцами

27 июля в рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма».

Подопечные Аморима с первых минут начали нашествие на ворота соперника. Сначала Хойлунд потряс крестовину, а через несколько минут Бруно Фернандеш реализовал пенальти.

Во втором тайме снова «красные дьяволы» начали более агрессивно. На 52-й минуте тот же Фернандеш отличился дублем.

"Вест Хэм" один мяч отыграл. На 63-й минуте забил Боуэн.

«Астон Вилла» играла против «Айнтрахта» Англичане дважды выходили вперед и пропускали дважды. В итоге результативная ничья – 2:2.

Контрольные матчи. 27 июля

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фернандеш 5 (с пенальти), 52 – Боуэн, 63

Айнтрахт – Астон Вилла – 2:2

Голы: Ваи, 22, Бекир Иш, 82, – Воткинс, 12, Роджерс, 49