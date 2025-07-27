Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм, Астон Вилла расписала ничью с немцами
Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
27.07.2025 02:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 июля 2025, 14:37 |
145
0

Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм, Астон Вилла расписала ничью с немцами

Европейские команды продолжают готовиться к новому сезону

27 июля 2025, 14:37 |
145
0
Манчестер Юнайтед победил Вест Хэм, Астон Вилла расписала ничью с немцами
Getty Images/Global Images Ukraine

27 июля в рамках подготовки к новому сезону «Манчестер Юнайтед» сыграл товарищеский матч против «Вест Хэма».

Подопечные Аморима с первых минут начали нашествие на ворота соперника. Сначала Хойлунд потряс крестовину, а через несколько минут Бруно Фернандеш реализовал пенальти.

Во втором тайме снова «красные дьяволы» начали более агрессивно. На 52-й минуте тот же Фернандеш отличился дублем.

"Вест Хэм" один мяч отыграл. На 63-й минуте забил Боуэн.

«Астон Вилла» играла против «Айнтрахта» Англичане дважды выходили вперед и пропускали дважды. В итоге результативная ничья – 2:2.

Контрольные матчи. 27 июля

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1

Голы: Фернандеш 5 (с пенальти), 52 – Боуэн, 63

Айнтрахт – Астон Вилла – 2:2

Голы: Ваи, 22, Бекир Иш, 82, – Воткинс, 12, Роджерс, 49

По теме:
Первые голы Дро и Барджи, дебют Рэшфорда. Барса одолела Виссел Кобе
Забарный против Миколенко. Борнмут в товарищеском матче разгромил Эвертон
С камбэком и тай-брейком. Определился последний финалист Лиги наций
Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Манчестер Юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор товарищеские матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Бокс | 26 июля 2025, 22:06 3
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»
Дон РАФАЭЛЬ: «Усик заработал за бой $132 млн? Придурки, он получил лишь...»

Известный инсайдер подтвердил, что гонорар Александра был куда меньше

9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
Футбол | 27 июля 2025, 12:44 7
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа
9 букв по вертикали. Ливерпуль – больше не команда Клоппа

О Слоте и трансферной кампании, которая все меняет

Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Бокс | 26.07.2025, 23:00
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Менеджер назвал соперника Усика на 2026 год. Этот боксер угрожал украинцу
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Футбол | 26.07.2025, 22:42
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ
Футбол | 27.07.2025, 14:49
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити попрощался с вингером. Ушел к участнику ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
«Печальный конец». Лучший тренер в боксе рассказал, когда проиграет Усик
26.07.2025, 21:30 3
Бокс
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
Григорчук обратился к Ротаню после позора Полесья в Лиге конференций
26.07.2025, 13:54 8
Футбол
Обидчик Ломаченко Хейни обратился к Усику после боя с Дюбуа
Обидчик Ломаченко Хейни обратился к Усику после боя с Дюбуа
26.07.2025, 05:13 4
Бокс
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
Дулуб предупредил Ротаня после позора Полесья: Буткевич – не тот человек...
25.07.2025, 14:59 1
Футбол
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
Голкипер Шахтера: «Я боялся за свое здоровье. Это лишнее в футболе»
25.07.2025, 11:31 2
Футбол
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
Боб АРУМ: «Он хорошо дрался для своего возраста, но бой был равным»
26.07.2025, 19:42 1
Бокс
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
Турки Аль-Шейх категорически против делать Усику бой с этим боксером
26.07.2025, 00:02 6
Бокс
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
25.07.2025, 13:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем