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  4. Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Франция
26 июля 2025, 22:42 |
4718
3

Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение

Илья Забарный настроен перейти в «ПСЖ»

26 июля 2025, 22:42 |
4718
3
Забарный провел беседу с Энрике. Украинец принял судьбоносное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ». Переговоры с «Борнмутом» продолжаются.

Сообщается, что наставник парижан Луис Энрике непосредственно пообщался с Ильей Забарным. И этот разговор оказался решающим.

Украинский защитник выразил испанскому тренеру свой энтузиазм по поводу возможности играть под его руководством, даже дав ему слово, несмотря на конкретный интерес со стороны других европейских клубов. ПСЖ для Ильи – главная цель.

Этот сильный сигнал убедил руководство парижского клуба ускорить процесс переговоров. Нассер Аль-Хелаифи взял дело в свои руки и начал прямые переговоры с «Борнмутом». Сейчас ожидается соглашение между двумя клубами для завершения трансфера.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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ivankondrat96
Ось приклад для Судакова. Треба було взимку телефонувати в Наполі)
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+1
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Тимощук такой Забавный
Илюха, а сафонова номер уже сохранил в телефонной книге?
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0
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