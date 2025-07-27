ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить

Дарья Бондарь, жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря и журналистка клубной пресс-службы, поделилась фото с тренировки.

На снимке она в мини-юбке и кроп-топе, демонстрируя отличную форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ вызвал бурную реакцию: одни назвали его откровенным, другие — мотивирующим.

Красавица отметила, что спорт — важная часть её повседневной жизни.