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27 июля 2025, 01:30 | Обновлено 27 июля 2025, 01:31
117
0

ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить

Дарья Бондарь впечатлила своей формой

27 июля 2025, 01:30 | Обновлено 27 июля 2025, 01:31
117
0
ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить
Instagram. Дарья Бондарь

Дарья Бондарь, жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря и журналистка клубной пресс-службы, поделилась фото с тренировки.

На снимке она в мини-юбке и кроп-топе, демонстрируя отличную форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ вызвал бурную реакцию: одни назвали его откровенным, другие — мотивирующим.

Красавица отметила, что спорт — важная часть её повседневной жизни.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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