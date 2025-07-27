Другие новости27 июля 2025, 01:30 | Обновлено 27 июля 2025, 01:31
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ФОТО. Журналистка Шахтера в мини-юбке заставила о себе говорить
Дарья Бондарь впечатлила своей формой
27 июля 2025, 01:30 | Обновлено 27 июля 2025, 01:31
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Дарья Бондарь, жена защитника «Шахтера» Валерия Бондаря и журналистка клубной пресс-службы, поделилась фото с тренировки.
На снимке она в мини-юбке и кроп-топе, демонстрируя отличную форму.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Образ вызвал бурную реакцию: одни назвали его откровенным, другие — мотивирующим.
Красавица отметила, что спорт — важная часть её повседневной жизни.
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