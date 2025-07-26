Лига Европы26 июля 2025, 16:23 | Обновлено 26 июля 2025, 16:47
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ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Европы Шахтер провел тренировку
Донецкая команда обыграла в гостях турецкий Бешикташ
26 июля 2025, 16:23 | Обновлено 26 июля 2025, 16:47
188
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Уже на следующий день после матча Лиги Европы донецкий Шахтер провел тренировку.
Горняки успешно сыграли во втором раунде квалификации Лиги Европы в Стамбуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер обыграл в гостях турецкий Бешикташ (4:2) в первом поединке Q2 Лиги Европы.
Ответный матч для команды Арды Турана пройдет 31 июля в польском Кракове.
ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Евролы Шахтер провел тренировку
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