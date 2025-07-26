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Лига Европы
26 июля 2025, 16:23 | Обновлено 26 июля 2025, 16:47
188
0

ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Европы Шахтер провел тренировку

Донецкая команда обыграла в гостях турецкий Бешикташ

26 июля 2025, 16:23 | Обновлено 26 июля 2025, 16:47
188
0
ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Европы Шахтер провел тренировку
ФК Шахтер

Уже на следующий день после матча Лиги Европы донецкий Шахтер провел тренировку.

Горняки успешно сыграли во втором раунде квалификации Лиги Европы в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер обыграл в гостях турецкий Бешикташ (4:2) в первом поединке Q2 Лиги Европы.

Ответный матч для команды Арды Турана пройдет 31 июля в польском Кракове.

ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Евролы Шахтер провел тренировку

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Шахтер Донецк тренировка Бешикташ видео фото Лига Европы Арда Туран Бешикташ - Шахтер Шахтер - Бешикташ
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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