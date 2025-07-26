ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Европы Шахтер провел тренировку

Уже на следующий день после матча Лиги Европы донецкий Шахтер провел тренировку.

Горняки успешно сыграли во втором раунде квалификации Лиги Европы в Стамбуле.

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Донецкий Шахтер обыграл в гостях турецкий Бешикташ (4:2) в первом поединке Q2 Лиги Европы.

Ответный матч для команды Арды Турана пройдет 31 июля в польском Кракове.

ФОТО. Уже на следующий день после игры Лиги Евролы Шахтер провел тренировку