ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка показала красоту

Звезда DAZN и одна из самых узнаваемых фигур в мире футбольной журналистики Дилетта Леотта проводит отпуск в Швейцарии — и публикует роскошные кадры из Женевы и Цюриха.

На фото — яхты, озёра, стильные наряды и безупречная фигура. В кадре Леотта выглядит уверенно и эффектно, как всегда подчёркивая свою красоту и харизму.

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Примечательно, что публикации сделаны в сотрудничестве с туристическим аккаунтом @myswitzerlandit — это говорит о том, что журналистка не только отдыхает, но и зарабатывает, продвигая туризм в Швейцарии.

Леотта регулярно появляется на матчах Серии А, берёт интервью у топ-футболистов и тренеров, и продолжает совмещать футбол с гламуром на высшем уровне.