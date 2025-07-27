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27 июля 2025, 03:41 |
259
0

ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка показала красоту

Дилетта Леотта блистает в Швейцарии

27 июля 2025, 03:41 |
259
0
ФОТО. Самая сексуальная футбольная журналистка показала красоту
Instagram. Дилетта Леотта

Звезда DAZN и одна из самых узнаваемых фигур в мире футбольной журналистики Дилетта Леотта проводит отпуск в Швейцарии — и публикует роскошные кадры из Женевы и Цюриха.

На фото — яхты, озёра, стильные наряды и безупречная фигура. В кадре Леотта выглядит уверенно и эффектно, как всегда подчёркивая свою красоту и харизму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Примечательно, что публикации сделаны в сотрудничестве с туристическим аккаунтом @myswitzerlandit — это говорит о том, что журналистка не только отдыхает, но и зарабатывает, продвигая туризм в Швейцарии.

Леотта регулярно появляется на матчах Серии А, берёт интервью у топ-футболистов и тренеров, и продолжает совмещать футбол с гламуром на высшем уровне.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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