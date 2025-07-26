Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков не ожидал, что болельщики Бешикташа (4:2) в матче квалификации Лиги Европы будут такими громкими.

«Атмосфера была невероятной, у меня на второй минуте уже уши заложило. Такого еще не было. Играл в Шотландии против Селтика – и думал, что это самые громкие фаны, но тут был другой уровень поддержки. И это приятно, когда есть такое на стадионе».

«Но хочется, чтобы у нас такое было. Возможно, в будущем это будет и в Украине. А мы попробуем порадовать наших болельщиков игрой и результатом. Видел, что фанов порадовал матч с Бешикташем», – сказал Судаков.