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  4. Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 16:10 | Обновлено 26 июля 2025, 16:35
1486
1

Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»

Лидер Шахтера отметил фанов Бешикташа

26 июля 2025, 16:10 | Обновлено 26 июля 2025, 16:35
1486
1
Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков не ожидал, что болельщики Бешикташа (4:2) в матче квалификации Лиги Европы будут такими громкими.

«Атмосфера была невероятной, у меня на второй минуте уже уши заложило. Такого еще не было. Играл в Шотландии против Селтика – и думал, что это самые громкие фаны, но тут был другой уровень поддержки. И это приятно, когда есть такое на стадионе».

«Но хочется, чтобы у нас такое было. Возможно, в будущем это будет и в Украине. А мы попробуем порадовать наших болельщиков игрой и результатом. Видел, что фанов порадовал матч с Бешикташем», – сказал Судаков.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Бешикташ Бешикташ - Шахтер видео Лига Европы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перший Серед Рівних
Вболівальники Бешикташа давно славляться як одні з найгучніших в світі.
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