Георгий СУДАКОВ: «Такого у меня в карьере еще не было. Другой уровень»
Лидер Шахтера отметил фанов Бешикташа
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков не ожидал, что болельщики Бешикташа (4:2) в матче квалификации Лиги Европы будут такими громкими.
«Атмосфера была невероятной, у меня на второй минуте уже уши заложило. Такого еще не было. Играл в Шотландии против Селтика – и думал, что это самые громкие фаны, но тут был другой уровень поддержки. И это приятно, когда есть такое на стадионе».
«Но хочется, чтобы у нас такое было. Возможно, в будущем это будет и в Украине. А мы попробуем порадовать наших болельщиков игрой и результатом. Видел, что фанов порадовал матч с Бешикташем», – сказал Судаков.
🧡 Георгій Судаков поділився враженнями від атмосфери в Стамбулі та запросив на матч «Шахтар» 🆚 «Бешикташ» у Кракові 🇵🇱— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 26, 2025
💬 «У мене на другій хвилині заклало вуха. Відчув геть інший рівень підтримки. Хотів би, щоб так було в Україні в майбутньому»
🎫 https://t.co/qzzTE43emC pic.twitter.com/qaHzIUkOrb
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