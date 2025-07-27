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Чемпионат Бельгии
Ла Лувьер
26.07.2025 21:45 – FT 0 : 2
Стандард
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Бельгия
27 июля 2025, 04:58 | Обновлено 27 июля 2025, 05:27
20
0

Стандард обыграл новичка лиги, Серкль Брюгге сыграл вничью

В чемпионате Бельгии проходит 1-й тур

27 июля 2025, 04:58 | Обновлено 27 июля 2025, 05:27
20
0
Стандард обыграл новичка лиги, Серкль Брюгге сыграл вничью
ФК Стандард

26 июля в чемпионате Бельгии было сыграно три матча первого тура.

Дебютант лиги Жупиле Ла Лувьер принимал на собственном поле Стандард. Команда у хозяев поля была создана в 1919 году, но в элитном дивизионе команда играет в первое.

Дендер сыграл в нулевую ничью Серкль Брогге. Команды создали на двух множество моментов, но забить ни одна из команд не смогла.

Зюлте-Варегем расписал результативную ничью с Мехеленом – 1:1.

Лига Жупиле. 1-й тур

Дендер – Серкль Брюгге – 0:0

Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1

Голы: Воссен, 90+9 (пенальти) – Лаубербах, 16

Ла Лувьер – Стандард – 0:2

Голы: Анри, 5, Илаймахаритра, 39 (пенальти)

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Дендер Серкль Брюгге Зюлте-Варегем Стандард Мехелен чемпионат Бельгии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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