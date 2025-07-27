Стандард обыграл новичка лиги, Серкль Брюгге сыграл вничью
В чемпионате Бельгии проходит 1-й тур
26 июля в чемпионате Бельгии было сыграно три матча первого тура.
Дебютант лиги Жупиле Ла Лувьер принимал на собственном поле Стандард. Команда у хозяев поля была создана в 1919 году, но в элитном дивизионе команда играет в первое.
Дендер сыграл в нулевую ничью Серкль Брогге. Команды создали на двух множество моментов, но забить ни одна из команд не смогла.
Зюлте-Варегем расписал результативную ничью с Мехеленом – 1:1.
Лига Жупиле. 1-й тур
Дендер – Серкль Брюгге – 0:0
Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1
Голы: Воссен, 90+9 (пенальти) – Лаубербах, 16
Ла Лувьер – Стандард – 0:2
Голы: Анри, 5, Илаймахаритра, 39 (пенальти)
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