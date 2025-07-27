Стандард обыграл новичка лиги, Серкль Брюгге сыграл вничью

26 июля в чемпионате Бельгии было сыграно три матча первого тура.

Дебютант лиги Жупиле Ла Лувьер принимал на собственном поле Стандард. Команда у хозяев поля была создана в 1919 году, но в элитном дивизионе команда играет в первое.

Дендер сыграл в нулевую ничью Серкль Брогге. Команды создали на двух множество моментов, но забить ни одна из команд не смогла.

Зюлте-Варегем расписал результативную ничью с Мехеленом – 1:1.

Лига Жупиле. 1-й тур

Дендер – Серкль Брюгге – 0:0

Зюлте-Варегем – Мехелен – 1:1

Голы: Воссен, 90+9 (пенальти) – Лаубербах, 16

Ла Лувьер – Стандард – 0:2

Голы: Анри, 5, Илаймахаритра, 39 (пенальти)