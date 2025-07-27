ФОТО. Звезда Реала прибыл в клуб третьего дивизиона. Зачем?
Джуд Беллингем решил набраться сил в Англии
Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем старается насыщенно провести летний отпуск.
Марбелья и Балеарские острова (включая Ибицу) — одни из самых популярных мест среди футболистов.
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Джуд Беллингем побывал на Ибице до начала клубного чемпионата мира, а после операции на плече решил провести несколько дней в Лондоне — инкогнито, в пальто, очках и кепке.
Он даже успел посетить стадион клуба «Барнет», чтобы посмотреть товарищеский матч против «Уикомба», которым руководит его друг и бывший тренер из «Бирмингема» Майк Доддс.
Сейчас «Уикомб» выступает в третьем по уровню дивизионе английской футбольной лиги – Лиге 1.
Thanks for the support Jude 👋— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) July 22, 2025
The England and Real Madrid star popped to the Hive to catch up with an old friend tonight. pic.twitter.com/Yt62RpSaE8
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