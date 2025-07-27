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27 июля 2025, 02:41 | Обновлено 27 июля 2025, 02:47
85
0

ФОТО. Звезда Реала прибыл в клуб третьего дивизиона. Зачем?

Джуд Беллингем решил набраться сил в Англии

27 июля 2025, 02:41 | Обновлено 27 июля 2025, 02:47
85
0
ФОТО. Звезда Реала прибыл в клуб третьего дивизиона. Зачем?
X. Майк Доддс и Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем старается насыщенно провести летний отпуск.

Марбелья и Балеарские острова (включая Ибицу) — одни из самых популярных мест среди футболистов.

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Джуд Беллингем побывал на Ибице до начала клубного чемпионата мира, а после операции на плече решил провести несколько дней в Лондоне — инкогнито, в пальто, очках и кепке.

Он даже успел посетить стадион клуба «Барнет», чтобы посмотреть товарищеский матч против «Уикомба», которым руководит его друг и бывший тренер из «Бирмингема» Майк Доддс.

Сейчас «Уикомб» выступает в третьем по уровню дивизионе английской футбольной лиги – Лиге 1.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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