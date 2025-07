ФОТО. Звезда Реала прибыл в клуб третьего дивизиона. Зачем?

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем старается насыщенно провести летний отпуск.

Марбелья и Балеарские острова (включая Ибицу) — одни из самых популярных мест среди футболистов.

Джуд Беллингем побывал на Ибице до начала клубного чемпионата мира, а после операции на плече решил провести несколько дней в Лондоне — инкогнито, в пальто, очках и кепке.

Он даже успел посетить стадион клуба «Барнет», чтобы посмотреть товарищеский матч против «Уикомба», которым руководит его друг и бывший тренер из «Бирмингема» Майк Доддс.

Сейчас «Уикомб» выступает в третьем по уровню дивизионе английской футбольной лиги – Лиге 1.

Thanks for the support Jude 👋



The England and Real Madrid star popped to the Hive to catch up with an old friend tonight. pic.twitter.com/Yt62RpSaE8