ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити
Кайл Уокер будет выступать в итальянской Серии А до конца текущего сезона
Итальянский «Милан» объявил о подписании английского защитника Кайла Уокера – футболист будет выступать в чемпионате Италии до конца текущего сезона.
24 января Уокер прибыл в Милан, где прошел медосмотр и подписал арендное соглашение. После окончания сезона итальянский клуб сможет воспользоваться опцией выкупа, однако это необязательное условие. Сумма трансфера после завершения аренды составит 4 млн евро. Зарплата Кайла полностью покрывается со стороны «Милана».
В этом сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Английский защитник провел восемь лет в составе «горожан».
New Defender alert 🔴⚫— AC Milan (@acmilan) January 24, 2025
Welcome, @kylewalker2! 🛡️#SempreMilan #DNACMilan
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