ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити

Итальянский «Милан» объявил о подписании английского защитника Кайла Уокера – футболист будет выступать в чемпионате Италии до конца текущего сезона.

24 января Уокер прибыл в Милан, где прошел медосмотр и подписал арендное соглашение. После окончания сезона итальянский клуб сможет воспользоваться опцией выкупа, однако это необязательное условие. Сумма трансфера после завершения аренды составит 4 млн евро. Зарплата Кайла полностью покрывается со стороны «Милана».

В этом сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Английский защитник провел восемь лет в составе «горожан».