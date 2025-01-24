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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити
Италия
24 января 2025, 22:01 |
1023
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити

Кайл Уокер будет выступать в итальянской Серии А до конца текущего сезона

24 января 2025, 22:01 |
1023
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал защитника Манчестер Сити
ФК Милан. Кайл Уокер

Итальянский «Милан» объявил о подписании английского защитника Кайла Уокера – футболист будет выступать в чемпионате Италии до конца текущего сезона.

24 января Уокер прибыл в Милан, где прошел медосмотр и подписал арендное соглашение. После окончания сезона итальянский клуб сможет воспользоваться опцией выкупа, однако это необязательное условие. Сумма трансфера после завершения аренды составит 4 млн евро. Зарплата Кайла полностью покрывается со стороны «Милана».

В этом сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Английский защитник провел восемь лет в составе «горожан».

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Микола Титюк Источник: ФК Милан
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