Восемь лет в клубе. Защитник Манчестер Сити перебрался в чемпионат Италии

Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уокер переходит в «Милан» – итальянский клуб договорился об аренде игрока с опцией выкупа.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

«Милан» договорился о подписании контракта с Кайлом Уокером. Это аренда, которая содержит необязательную опцию выкупа. Согласно сделке, зарплата покрывается со стороны итальянского клуба. В ближайшее время состоится медицинское обследование игрока. Капитан «Манчестер Сити» готовится к новой главе в своей карьере», – написал Романо в социальных сетях.

Кайл Уокер провел в английском клубе восемь сезонов – перебрался в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Тоттенхэма» за 52,7 млн евро. В этом сезоне 34-летний англичанин провел 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

