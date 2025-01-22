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Англия
22 января 2025, 16:18 | Обновлено 22 января 2025, 16:24
336
0

Восемь лет в клубе. Защитник Манчестер Сити перебрался в чемпионат Италии

Кайл Уокер будет играть в аренде за «Милан»

22 января 2025, 16:18 | Обновлено 22 января 2025, 16:24
336
0
Восемь лет в клубе. Защитник Манчестер Сити перебрался в чемпионат Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уокер переходит в «Милан» – итальянский клуб договорился об аренде игрока с опцией выкупа.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

«Милан» договорился о подписании контракта с Кайлом Уокером. Это аренда, которая содержит необязательную опцию выкупа. Согласно сделке, зарплата покрывается со стороны итальянского клуба. В ближайшее время состоится медицинское обследование игрока. Капитан «Манчестер Сити» готовится к новой главе в своей карьере», – написал Романо в социальных сетях.

Кайл Уокер провел в английском клубе восемь сезонов – перебрался в «Манчестер Сити» в 2017 году из «Тоттенхэма» за 52,7 млн евро. В этом сезоне 34-летний англичанин провел 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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Микола Титюк Источник: Фабрицио Романо
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