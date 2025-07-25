САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
Бывший главный тренер национальной сборной Украины раскритиковал Георгия Судакова
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):
«Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту... Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили».
Ранее Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над турецким «Бешикташем».
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