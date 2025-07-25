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  4. САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
Лига Европы
25 июля 2025, 13:07 |
3583
3

САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины раскритиковал Георгия Судакова

25 июля 2025, 13:07 |
3583
3
САБО: «Прошу вас, не говорите мне больше про него. Я его вообще не видел»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы против турецкого «Бешикташа» (4:2):

«Прошу вас, не говорите мне больше о Судакове! Я его вообще не видел. О нем столько пишут журналисты, а по факту... Я не знаю, кому из зарубежных команд он может понравиться, чтобы его купили».

Ранее Йожеф Сабо прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над турецким «Бешикташем».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Бешикташ - Шахтер Йожеф Сабо Георгий Судаков
Дмитрий Вус Источник: BLIK
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Виктор Алтухов
Турки Судакова хвалят, Сабо принижает, такое впечатление, что кто-то не понимает футбола. 
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+1
Перець
Його кожен день хтось купує
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+1
Dynamo forever
Турецкие телеведущие видели его крылья, он летал
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0
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