ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков

Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, опубликовала эффектные фото с отдыха.

На снимке она у бассейна на фоне гор — в бордовом платье, с прямыми волосами и лёгкой улыбкой. Образ вызвал восхищение у подписчиков и был назван воплощением стиля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях отметились и фанаты ПСЖ: они поздравили Ангелину с грядущим трансфером мужа и призвали её скорее перебраться в Париж.

«Переезжай в ПСЖ», – написал один из болельщиков.

Похоже, болельщики впечатлены красотой украинской девушки.