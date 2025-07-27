ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Ангелина Забарная впечатлила своей красотой и французских болельщиков
Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, опубликовала эффектные фото с отдыха.
На снимке она у бассейна на фоне гор — в бордовом платье, с прямыми волосами и лёгкой улыбкой. Образ вызвал восхищение у подписчиков и был назван воплощением стиля.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В комментариях отметились и фанаты ПСЖ: они поздравили Ангелину с грядущим трансфером мужа и призвали её скорее перебраться в Париж.
«Переезжай в ПСЖ», – написал один из болельщиков.
Похоже, болельщики впечатлены красотой украинской девушки.
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