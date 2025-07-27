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27 июля 2025, 02:12 |
340
0

ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков

Ангелина Забарная впечатлила своей красотой и французских болельщиков

27 июля 2025, 02:12 |
340
0
ФОТО. «Go to PSG!»: жену Забарного зовут в Париж после ее снимков
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, опубликовала эффектные фото с отдыха.

На снимке она у бассейна на фоне гор — в бордовом платье, с прямыми волосами и лёгкой улыбкой. Образ вызвал восхищение у подписчиков и был назван воплощением стиля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В комментариях отметились и фанаты ПСЖ: они поздравили Ангелину с грядущим трансфером мужа и призвали её скорее перебраться в Париж.

«Переезжай в ПСЖ», – написал один из болельщиков.

Похоже, болельщики впечатлены красотой украинской девушки.

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фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ Борнмут сборная Украины по футболу трансферы девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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