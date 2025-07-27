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Major League Soccer
27 июля 2025, 01:44 |
149
0

Звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном

Томас Мюллер пока не назвал свой будущий клуб

27 июля 2025, 01:44 |
149
0
Звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном
Twitter

35-летний немецкий форвард Томас Мюллер сообщил, что его следующий клуб находится за океаном.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Переговоры с футболистом начал «Ванкувер», уже предложивший контракт немецкому игроку. Также в борьбу за Томаса включается команда Цинциннати.

Томас Мюллер не называет свою будущую команду, кроме ее географического положения.

Одним из первых клубов, претендовавших на Мюллера после того, как он покинул «Баварию», был «Лос-Анджелес».

Известно, что Мюллер может оказаться и в чемпионате Австралии, куда его зовут бывшие игроки Баварии.

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трансферы Томас Мюллер Бавария свободный агент Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) Ванкувер Уайткэпс Бен Джейкобс
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
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