Звездный форвард сборной Германии подтвердил, что будет играть за океаном

35-летний немецкий форвард Томас Мюллер сообщил, что его следующий клуб находится за океаном.

Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Переговоры с футболистом начал «Ванкувер», уже предложивший контракт немецкому игроку. Также в борьбу за Томаса включается команда Цинциннати.

Томас Мюллер не называет свою будущую команду, кроме ее географического положения.

Одним из первых клубов, претендовавших на Мюллера после того, как он покинул «Баварию», был «Лос-Анджелес».

Известно, что Мюллер может оказаться и в чемпионате Австралии, куда его зовут бывшие игроки Баварии.