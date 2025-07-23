Там играет экс-игрок «Шахтера». У Мюллера появился интересный вариант
Звездный немец может составить компанию Дугласу Косте
35-летний немецкий форвард Томас Мюллер неожиданно получил приглашение из чемпионата Австралии.
За звездного футболиста начал борьбу – «Сидней».
Представители австралийского клуба контактировали с бывшим игроком «Баварии», поэтому переход Мюллера в чемпионат Австралии может стать полной неожиданностью.
Мюллер может присоединиться к компании Дугласа Косты и Александра Баумйоганна, с которыми он когда-то уже выступал в одной команде. Правда, последний уже работает в структуре клуба и занимает административную должность.
Дуглас Коста известен не только выступлениями за «Баварию», ведь в свое время бразилец защищал цвета донецкого «Шахтера».
После 25 лет в «Баварии» Мюллер не получил нового контракта и покинул клуб.
Главным претендентом на него считается «Лос-Анджелес» из MLS.
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