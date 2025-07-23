Там играет экс-игрок «Шахтера». У Мюллера появился интересный вариант

35-летний немецкий форвард Томас Мюллер неожиданно получил приглашение из чемпионата Австралии.

За звездного футболиста начал борьбу – «Сидней».

Представители австралийского клуба контактировали с бывшим игроком «Баварии», поэтому переход Мюллера в чемпионат Австралии может стать полной неожиданностью.

Мюллер может присоединиться к компании Дугласа Косты и Александра Баумйоганна, с которыми он когда-то уже выступал в одной команде. Правда, последний уже работает в структуре клуба и занимает административную должность.

Дуглас Коста известен не только выступлениями за «Баварию», ведь в свое время бразилец защищал цвета донецкого «Шахтера».

После 25 лет в «Баварии» Мюллер не получил нового контракта и покинул клуб.

Главным претендентом на него считается «Лос-Анджелес» из MLS.