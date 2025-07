Важный шаг. Мюллер принял решение о будущем после Баварии

35-летний футболист Томас Мюллер решил продолжить собственную карьеру после ухода из родной «Баварии».

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, Томас имеет желание переехать на другой континент в MLS.

Борьбу за Мюллера ведут два американских клуба, среди которых присутствует «Лос-Анджелес».

В ближайшие дни Томас примет решение относительно будущего и подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, что футболист покинул «Баварию» после 25 лет сотрудничества. За немецкий клуб Томас сыграл 756 матчей и выиграл 33 трофея. На счету игрока 250 голов и 276 ассистов.

🚨🆕 Decision made! Thomas #Müller will NOT retire from professional football, as per @Sky_Torben.



The official announcement and contract finalisation are expected within the next 7–10 days.



He wants continue his career in MLS – two clubs are in the final race, one of them, as… pic.twitter.com/pmPlMurPyN