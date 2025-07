Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?

Немецкий форвард поражением от ПСЖ закончил свои выступления за мюнхенцев.

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил «Баварию» со счетом 2:0.

Для Томаса Мюллера этот матч стал последним за «Баварию».

В составе мюнхенцев Мюллер завоевал 33 трофея, сыграв 756 матчей. Нападающий отличился за «Баварию» во всех турнирах 250 голами и 276 результативными передачами.

Все трофеи Томаса Мюллера:

