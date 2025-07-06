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  4. Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?
Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 03:31 |
189
0

Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?

Немецкий нападающий поражением от ПСЖ закончил свои выступления за мюнхенцев

06 июля 2025, 03:31 |
189
0
Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?
Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий форвард поражением от ПСЖ закончил свои выступления за мюнхенцев.

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил «Баварию» со счетом 2:0.

Для Томаса Мюллера этот матч стал последним за «Баварию».

В составе мюнхенцев Мюллер завоевал 33 трофея, сыграв 756 матчей. Нападающий отличился за «Баварию» во всех турнирах 250 голами и 276 результативными передачами.

Все трофеи Томаса Мюллера:

  • 13 – Бундеслига
  • 8 – Суперкубок Германии
  • 6 – Кубок Германии
  • 2 – Лига чемпионов
  • 2 – Суперкубок УЕФА
  • 2 – Клубный чемпионат мира
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клубный чемпионат мира по футболу Бавария ПСЖ ПСЖ - Бавария Томас Мюллер статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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