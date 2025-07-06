Мюллер сыграл последний матч за Баварию. Сколько успел выиграть трофеев?
Немецкий нападающий поражением от ПСЖ закончил свои выступления за мюнхенцев
Немецкий форвард поражением от ПСЖ закончил свои выступления за мюнхенцев.
В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира ПСЖ победил «Баварию» со счетом 2:0.
Для Томаса Мюллера этот матч стал последним за «Баварию».
В составе мюнхенцев Мюллер завоевал 33 трофея, сыграв 756 матчей. Нападающий отличился за «Баварию» во всех турнирах 250 голами и 276 результативными передачами.
Все трофеи Томаса Мюллера:
- 13 – Бундеслига
- 8 – Суперкубок Германии
- 6 – Кубок Германии
- 2 – Лига чемпионов
- 2 – Суперкубок УЕФА
- 2 – Клубный чемпионат мира
An @FCBayern and German legend.@esmuellert_ left his mark. 👏🇩🇪 pic.twitter.com/QTthSUP5pX— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 5, 2025
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