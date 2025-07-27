ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтёра» Ефима Конопли, выложила фото с огромной корзиной красных роз.

К снимку прилагалась подпись: «Любовь требует поступков».

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Романтичный образ и масштабный жест намекают: для красавицы важны действия, а не слова.

Пара поженилась в 2022 году, у них есть дочь.