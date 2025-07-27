Другие новости27 июля 2025, 03:54 |
217
0
ФОТО. Футболист Шахтера сделал роскошный подарок своей возлюбленной
Ефим Конопля показал пример
27 июля 2025, 03:54 |
217
0
Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтёра» Ефима Конопли, выложила фото с огромной корзиной красных роз.
К снимку прилагалась подпись: «Любовь требует поступков».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Романтичный образ и масштабный жест намекают: для красавицы важны действия, а не слова.
Пара поженилась в 2022 году, у них есть дочь.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2025, 22:42 4
Илья Забарный настроен перейти в «ПСЖ»
Бокс | 26 июля 2025, 04:34 2
Намечается трилогия с Тайсоном Фьюри
Футбол | 27.07.2025, 02:12
Бокс | 26.07.2025, 12:55
Бокс | 26.07.2025, 10:36
Комментарии 0
Популярные новости
25.07.2025, 06:23 5
26.07.2025, 01:25 34
26.07.2025, 11:07 5
25.07.2025, 06:20 3
25.07.2025, 07:06 15
25.07.2025, 05:17 2
25.07.2025, 09:55 4
25.07.2025, 08:12 1