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Италия
26 июля 2025, 13:05 | Обновлено 26 июля 2025, 13:07
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За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета

Серия А впереди всей планеты

26 июля 2025, 13:05 | Обновлено 26 июля 2025, 13:07
447
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За 0 миллионов: Иммобиле, Дэвид, Модрич. Лучшие дешевые трансферы лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Дэвид

В одной из предыдущих частей текста отмечал, что итальянцы не спешат с трансферами футболистов. Ну что ж: теперь спешат. В июне о приобретениях клубов Серии А нечего было сказать, а теперь я садился собирать материал о крутых/по крайней мере интересных приобретениях клубов итальянского и французского чемпионатов – и просто не дошел до последнего. Весь текст – о том, как скупаются в Италии. Уже сейчас могу сказать, что нигде больше нет такой синхронности. В Англии и Германии трансферы начались с первых дней лета и продолжаются до сих пор, в Испании были сделки сразу со стороны топов – и будут еще «на флажке» от середняков и аутсайдеров. А в Италии как будто все в один день вспомнили, что уже время, уже можно – и разрядили свои денежные пушки. И все ради того, чтобы целая статья была о них. Хороший ход.

«Правила» текста такие же, как и раньше: ни одного подписания дороже 15 млн евро, не учитываем возвраты из аренд и выкупы после аренд.

Лука Марьянуччи (Эмполи → Наполи, 9 млн. евро)

«Эмполи» вылетел в Серию Б по итогам прошлого сезона, поэтому продажа командой своих главных активов была лишь вопросом времени и локации, где окажется футболист в итоге. Марьянуччи со своей локацией вроде бы не ошибся. Когда увидел трансфер, то сразу пошел проверять, что из себя представляет этот 21-летний центральный защитник. Так вот: он не вошел в топ-4 команды ни по отборам, ни по перехватам на 90 минут. Не стал лучшим по выносам. Не сыграл и половины сезона, только 18 матчей. Так за что «Наполи» вообще платит деньги? У меня есть ответ: за манеру игры. Марьянуччи в топ-2 с конца полевых футболистов команды с 1000+ минутами в чемпионате по неудачным касаниям мяча, то есть не привозит. А еще он лучший без учета вратарей по точным лонгболам. Стиль игры футболиста – простой. Не ошибается и умеет закидывать вперед? «Наполи» подходит. Приобретение чисто под Конте.

Лоренцо Лукка (Удинезе → Наполи, аренда)

Getty Images/Global Images Ukraine

Полноценный трансфер обойдется «Наполи» примерно в 35 миллионов, но пока это аренда, обязательного права выкупа нет – поэтому подписание и попало в эту подборку. Не понимаю интерес «Удинезе» здесь, потому что Лукка – центральный нападающий, а Конте уже имеет Лукаку. Следовательно, Лоренцо будет лишь запасным, поэтому его выкуп за 35 миллионов за год – маловероятный. «Удинезе» и теряет игрока, и не зарабатывает как следует на нем: как «Наполи» вообще это провернул? Интересное о Лукке: у него всего на 2 гола в Серии А больше (12), чем желтых карточек (10). Рост – 201 сантиметр. Думаю, примерно можете себе представить, какой у него стиль игры. Конте не хочет альтернативы Ромелу в виде более техничного Распадори – он предпочитает менее классного, но стилистически более подходящего в роли бекапа бельгийца. Хороший вариант для клуба. «Наполи» потерял много очков и едва не упустил титул в предыдущем сезоне из-за неумения дожимать оппонентов – теперь сможет прибавить в этом аспекте.

Джонатан Дэвид (Лилль → Ювентус, бесплатно)

Возвращаемся в старые добрые времена, когда «Ювентус» подписывал крутых футболистов в качестве свободных агентов. 9.2 PPDA у туринцев после назначения Тудора в Серии А. То есть на каждые 9.2 паса соперника в, грубо говоря, первых двух третях футболисты «Ювентуса» выполняют одно возвращение круглого себе. И это второй лучший показатель в лиге на отрезке. Тудор действительно хочет строить прессинг-механизм в Турине – факт. Но есть проблема: состав не подходит. Даже Дэвид не подходит. Джонатан не является прессинг-машиной, он больше закрывает линии для пасов, чем вгрызается в оппонента ради того, чтобы отобрать у того мяч. Нужен ли Тудору именно этот навык? Пожалуй, нет. Будут ли в Турине использовать топ-бомбардира на все 100%? Кажется, нет. Со стороны это выглядит как трансфер именно руководства, а не тренера. Боссы увидели топового свободного агента – и подписали, не спросив у наставника. Несмелое предположение: на Тудора не рассчитывают в долгосрочной перспективе. А Дэвид заиграет. Как заиграл бы где угодно.

Эдин Джеко (Фенербахче → Фиорентина, бесплатно)

Getty Images/Global Images Ukraine

Единственный вопрос – возраст. Футболисту из Боснии уже 39 лет. Но этот недостаток может компенсировать его готовность много сидеть на скамейке запасных и фигура нового главного тренера команды – Стефано Пиоли. С последним Ибрагимович в плюс-минус таком же возрасте становился чемпионом Серии А в составе «Милана». Причем был полезен именно как звездный запасной. Поэтому если Стефано сможет достучаться до Эдина и уговорит его проявить себя именно в этой роли, всё может быть чудесно. За 2 года в Турции Джеко забил 35 голов, отличался почти в каждом втором поединке, то есть бомбардирский талант не потерял. До этого аж 8 сезонов подряд выступал в Серии А, поэтому с лигой знаком, на этом промежутке играл в «Роме», которая несколько розыгрышей начинала плюс-минус на такой же ступеньке в местной футбольной иерархии, что и «Фиорентина» сейчас. Поэтому забивать Джеко умеет не только за одни из лучших клубов чемпионата. Единственный вопрос к игроку: а зачем вообще было ехать в Турцию?

Якопо Фаццини (Эмполи → Фиорентина, 10 млн. евро)

Снова подписание «Фиорентины», снова продажа «Эмполи». Теперь новичок Серии Б зарабатывает на своем атакующем полузащитнике. Снова не вижу ничего особенного в основных статистических показателях. Фаццини – середнячок во всем. 5-й в команде по отборам/матч, в топ-3 по голам, топ-4 по ударам, в топ-8 по пасам под удары… Нигде не является лучшим. Почему же «фиалки» платят за него аж 10 миллионов? Потому что он вовлечен во все стадии игры и готов рисковать. Он «десятка» с ростом 1.78, но делает в среднем более одного выноса мяча из собственной штрафной площадки/матч. Он худший в «Эмполи» по среднему количеству потерь круглого за поединок. У него заблокированных ударов по воротам соперника больше (10), чем ударов мимо ворот (7). Якопо – футболист, который дает большой объем работы и смело работает с мячом. Если Пиоли научит его не принимать глупых решений в атаке, то он сможет стать топ-футболистом. Пока ему всего 22 года, так что прогрессировать будет.

Лука Модрич (Реал → Милан, бесплатно)

Getty Images/Global Images Ukraine

О стиле Луки рассказывать, пожалуй, нет необходимости. Для «Милана» это топ-трансфер, потому что с Аллегри команда будет играть «сама» – ей нужны футболисты, которые сделают разницу на мяче. Макс всегда учит свои команды только обороняться, впереди отдает все на откуп своим исполнителям. И неудивительно, потому что Аллегри в своих комментариях много раз признавался, что все определяют именно лучшие футболисты, а не он. Если «Милан» хочет выигрывать матчи, то Макс не поможет – но и мешать не будет. Пусть игроки сами побеждают. Модрич будет выигрывать для команды поединки. Другой вопрос: а сколько и как часто? Потому что в атаке команды не так много исполнителей, которые дадут, скажем, по 5 побед за сезон – а даже для квалификации в ЛЧ нужно 20+. Трансфер Модрича – замечательный для клуба и для тренера, но по сравнению с Рейндерсом это все же шаг назад, потому что тот мог дать много и без мяча, еще и играл по 90 минут всегда – а Лука не сможет. Хорошо, что «Милан» без еврокубков.

Мартин Витик (Спарта → Болонья, 11 млн. евро)

Команда продала Бейкему – и на треть от заработка купила нового центрального защитника. Футболисту только 22 года, но он уже как 6 сезонов подряд играет по 10+ матчей в чемпионате, 3 сезона подряд является основным в своем клубе – о малом опыте уже и не скажешь даже. В предыдущем розыгрыше отыграл 8 матчей с первой и до последней минуты на этапе лиги ЛЧ. Делал больше всего выносов в составе команды (по 5), но уступил своему коллеге по позиции по количеству пасов/матч. Это не тот защитник, который будет начинать атаки, а еще – не тот, кто будет останавливать их отборами в высокой позиции, например. Это, пожалуй, неидеально для «Болоньи», однако Бейкема был таким же. Трансфер подтверждает сразу несколько мнений. Во-первых, команда до сих пор не готова платить много за трансферы на вход (иначе дали бы больше и подписали бы более статистически подходящего). Во-вторых, клуб имеет шорт-лист потенциальных новичков. Потому что за пару недель продать Бейкему и получить Бейкему 2.0 – это солидно.

Чиро Иммобиле (Бешикташ → Болонья, бесплатно)

Getty Images/Global Images Ukraine

Как футболист на последние 10-15 минут игры – топ-опция. В последний свой год в Италии Чиро забил только 7 голов, хотя до этого в течение 7 лет почти всегда пробивал отметку в 20. Это был второй сезон спада подряд, поэтому стало понятно, что Иммобиле уже не вывозит. Возраст. В 34 года футболист уехал в Турцию... и оказалось, что забивать он все же может (15 точных ударов в 30 турах). Может, все дело было не в Чиро, а в «Лацио»? Как по мне, правда где-то посередине: римляне действительно существенно усложнили жизнь своему нападающему в последние его сезоны в Италии, но и сам Иммобиле стал играть хуже, был менее резок в завершении. Поэтому ответом на вопрос о том, может ли он забивать много в Серии А, будет «нет», а вот на вопрос о его готовности играть и дальше в этой лиге – «да». Лавка запасных «Болоньи» с Чиро становится сильнее. И даже деньги не пришлось платить. Можно похвалить команду за хорошее решение и футболиста за смелость вернуться в Италию. Кстати, за новый клуб он уже отличился в дебютной игре – пока что товарищеской.

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статьи эксклюзив Лоренцо Лукка Джонатан Дэвид Эдин Джеко Лука Модрич Чиро Иммобиле
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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