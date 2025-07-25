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Англия
25 июля 2025, 04:31 | Обновлено 25 июля 2025, 04:37
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Айнтрахт Франкфурт – Астон Вилла. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится в ночь на 27 июля и начнется в 02:00 по Киеву

25 июля 2025, 04:31 | Обновлено 25 июля 2025, 04:37
5
0
Айнтрахт Франкфурт – Астон Вилла. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Астон Вилла

27 июля на Линн Фэмили Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Айнтрахт Франкфурт встретится с Астон Виллой. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

Команда в последнее время начала показывать стабильно высокие результаты. Особняком, конечно же, стоит победа в Лиге Европы, при Гласнере. В этот сезон немцы вернулись в прошлом сезоне, дойдя на этот раз до четвертьфинала, где уступили будущему обладателю титула, Тоттенхэму. При этом и в Бундеслиге подопечные Дино Топмеллера ухитрились подняться на третье место!

Остается только гадать, что получилось бы, не продай в январе безусловного лидера атак, Мармуша? Впрочем, не зря Франкфурт-на-Майне это банковская столица, тут очень любят доходы. И летом следом за египтянином, в АПЛ, но только в Ливерпуль, отправился Экитик. Ему, впрочем, заранее подобрали замену, купив Буркхардта, что в Майнце забил в прошлом сезоне 18 голов.

Астон Вилла

Клуб всегда помнил о своих громких исторических успехах, и пытался их повторить. Но получилось только при Унаи Эмери. И в прошлом сезоне англичане наконец-то сыграли в Лиге чемпионов, дойдя до четвертьфинала, но там уступили ПСЖ. Потом были осечки и на внутренней арене: 0:3 в кубковом полуфинале с Кристал Пэлас, и, главное, поражение в последнем туре АПЛ от кризисного Манчестер Юнайтед. В итоге сезон закончили 6-ми, при равенстве очков с Ньюкаслом.

Примечательно, что в это летнее окно ярких трансферов не было. Не продлили аренды, в том числе Рашфорда, попрощались окончательно с Коутиньо. Но и подписали к концу первого месяца трансферного окна лишь Бизота и Озджана - в Бирмингеме привыкли к более громким сделкам. Впрочем, при сыгранности состава, сбор после летних каникул начали с поражений.

Статистика личных встреч

Впервые между собой сыграют эти англичане и немцы.

Прогноз

Букмекерские конторы не выделяют безоговорочного фаворита в этой паре. Зато их противостояние вряд ли станет скучным. Можно пробовать брать тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,727).

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Франкфурт
27.07.2025 -
02:00
Астон Вилла
Тотал больше 2.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Айнтрахт Франкфурт Астон Вилла товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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