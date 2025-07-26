Бешикташ сделал официальное заявление из-за скандала в матче с Шахтером
Вингер донецкого клуба Кевин неоднократно подвергался расистским оскорблениям
24 июля состоялся первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сошлись турецкий «Бешикташ» и донецкий «Шахтер».
Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 4:2, а сам поединок завершился громким скандалом. Вингер «горняков» Кевин неоднократно слышал в свой адрес расистские оскорбления.
Как оказалось, одним из авторов оскорблений стал член Конгресса «Бешикташа», который платит взносы, имеет право выбирать президента и покупать сезонные абонементы. По этой причине турецкий клуб опубликовал официальное заявление:
«Расистские и оскорбительные высказывания в адрес нашего соперника по второму отборочному раунду Лиги Европы УЕФА, игрока донецкого «Шахтера» Кевина, сделал член нашего Конгреса. Этот вопиющий инцидент демонстрирует отсутствие у него ценностей «Бешикташа».
В отношении него было начато дисциплинарное расследование с целью исключения из клуба.Наш клуб и наши преданные болельщики неоднократно демонстрировали своё неприятие расизма в подобных инцидентах.
В связи с этим мы вновь осуждаем расизм во всех сферах жизни, особенно на спортивных площадках.Мы с уважением представляем это для всеобщего сведения», – сообщил турецкий клуб.
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