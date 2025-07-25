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  4. УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 00:57 |
763
0

УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»

Боксер готовится сыграть за «Полесье»

25 июля 2025, 00:57 |
763
0
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик готовится дебютировать за житомирский клуб «Полесье», с которым у него официальный контракт.

«Жора Бущан почему ушел из «Динамо» в другой клуб? Он сказал: «Старик, я не хочу, чтобы ты мне забил гол», — пошутил Александр.

Ранее генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.

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Александр Усик Георгий Бущан Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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