УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Боксер готовится сыграть за «Полесье»
Украинский боксер Александр Усик готовится дебютировать за житомирский клуб «Полесье», с которым у него официальный контракт.
«Жора Бущан почему ушел из «Динамо» в другой клуб? Он сказал: «Старик, я не хочу, чтобы ты мне забил гол», — пошутил Александр.
Ранее генеральный директор житомирского футбольного клуба «Полесье» Владимир Загурский прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика (24-0, 15 КО) над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), а также рассказал, не планирует ли «Полесье» заявить Александра на матчи УПЛ.
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