МЮ отметился интересным достижением в еврокубках среди английских команд

23 января в рамках 7-го тура Лиги Европы на «Олд Траффорд» состоялась игра между «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 2:1 победой хозяев поля. Голами отметились Батленд (автогол), Фернандеш и Дессерс.

Забитый мяч Фернандеша в конце матча стал 8-м победным голом «красных дьяволов» на 90-й или более поздней минуте поединка. «МЮ» по этому показателю занимает первое место среди английских клубов («Арсенал» и «Челси» – по 7).

В текущем розыгрыше ЛЕ «Манчестер Юнайтед» располагается на четвертой строчке с 15 очками в турнирной таблице (4 победы, 3 ничьи, 0 поражений).

8 - Manchester United have now scored a 90th minute winning goal (inc. stoppage time) eight times in major European competition, more often than any other English side (Arsenal and Chelsea – 7 each). Dramatics. pic.twitter.com/NtIKoIIF0w