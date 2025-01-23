Мбаппе – второй французский игрок по количеству голов в ЛЧ
Выше Килиана расположилась лишь легенда мадридского «Реала» Бензема
22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась победой «сливочных» (5:1). Голами отметились Родриго (дубль), Килиан Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.
Благодаря забитому мячу против «РБ Зальцбурга» Килиан стал вторым французским игроком в еврокубке по количеству забитых голов (51) после Карима Бензема (90). Мбаппе также обогнал по этому показателю Тьерри Анри (50).
Нападающий «сливочных» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграл 7 матчей, забил 3 гола и отдал ассист. Команда француза занимает 16-ю строчку в турнирной таблице турнира.
⚠️ | QUICK STAT— Sofascore Football (@SofascoreINT) January 22, 2025
Most #UCL goals by a Frenchman:
🥇 90 – Karim Benzema
🥈 51 – Kylian Mbappé 🆕
🥉 50 – Thierry Henry
Real Madrid's no. 9 overtakes a Les Bleus great! 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/p0wJMO9Yc0
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