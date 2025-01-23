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  4. Мбаппе – второй французский игрок по количеству голов в ЛЧ
Лига чемпионов
23 января 2025, 13:55 |
482
0

Мбаппе – второй французский игрок по количеству голов в ЛЧ

Выше Килиана расположилась лишь легенда мадридского «Реала» Бензема

23 января 2025, 13:55 |
482
0
Мбаппе – второй французский игрок по количеству голов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась победой «сливочных» (5:1). Голами отметились Родриго (дубль), Килиан Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Благодаря забитому мячу против «РБ Зальцбурга» Килиан стал вторым французским игроком в еврокубке по количеству забитых голов (51) после Карима Бензема (90). Мбаппе также обогнал по этому показателю Тьерри Анри (50).

Нападающий «сливочных» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграл 7 матчей, забил 3 гола и отдал ассист. Команда француза занимает 16-ю строчку в турнирной таблице турнира.

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Тьерри Анри Килиан Мбаппе ПСЖ Манчестер Сити Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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