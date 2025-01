Мбаппе – второй французский игрок по количеству голов в ЛЧ

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» состоялся матч между командами «Реал Мадрид» и «РБ Зальцбург». Встреча завершилась победой «сливочных» (5:1). Голами отметились Родриго (дубль), Килиан Мбаппе, Винисиус (дубль) и Бидструп.

Благодаря забитому мячу против «РБ Зальцбурга» Килиан стал вторым французским игроком в еврокубке по количеству забитых голов (51) после Карима Бензема (90). Мбаппе также обогнал по этому показателю Тьерри Анри (50).

Нападающий «сливочных» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов сыграл 7 матчей, забил 3 гола и отдал ассист. Команда француза занимает 16-ю строчку в турнирной таблице турнира.

