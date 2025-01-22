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  4. Райс впервые забил в ЛЧ, забив самый быстрый мяч Арсенала в турнире с 2014
Лига чемпионов
22 января 2025, 23:20 |
139
0

Райс впервые забил в ЛЧ, забив самый быстрый мяч Арсенала в турнире с 2014

Произошло это в матче «Арсенал» – «Динамо Загреб»

22 января 2025, 23:20 |
139
0
Райс впервые забил в ЛЧ, забив самый быстрый мяч Арсенала в турнире с 2014
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

22 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эмирейтс» проходит встреча между командами «Арсенал» и «Динамо Загреб». Единственным забитым мячом отметился Деклан Райс.

Гол против «Динамо Загреб» стал первым для Райса в ЛЧ и самым быстрым для «Арсенала» в турнире с ноября 2014 года (Яя Саного против «Боруссии Дортмунд»).

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Деклан провел 5 матчей, забил один гол и отдал один ассист. «Канониры» располагаются на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками (5 побед, 1 ничья, 1 поражение).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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