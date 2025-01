Брюгге и Ювентус повторили уникальный антирекорд Лиги чемпионов

Во вторник, 22 января, прошли первые матчи седьмого тура Лиги чемпионов.

На стадионе «Ян Брейдел» в городе Брюгге был сыгран поединок между местной командой «Брюгге» и итальянским «Ювентусом».

Противостояние голами болельщиков не порадовало, команды закончили игру со счетом 0:0.

Аналитический портал Opta Analyst опубликовала информацию, что матч «Брюгге» – «Ювентус» вошел в антирекорд Лиги чемпионов,

Команда в течение матча на двоих нанесла всего один удар в створ ворот.

В последний раз подобное случилось в 2012 году в матче между «Лиллем» и «Баварией».

1 - Club Brugge v Juventus is the first UEFA Champions League match that has seen at most one shot on target since Lille v FC Bayern München on 23 October 2012. Minimalist.#CLUJuve #UCL pic.twitter.com/BedS5GS3TP