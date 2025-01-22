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Лига чемпионов
22 января 2025, 15:12 | Обновлено 22 января 2025, 15:15
395
0

Брюгге и Ювентус повторили уникальный антирекорд Лиги чемпионов

Клубы на двоих нанесли всего один удар в створ ворот

22 января 2025, 15:12 | Обновлено 22 января 2025, 15:15
395
0
Брюгге и Ювентус повторили уникальный антирекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 января, прошли первые матчи седьмого тура Лиги чемпионов.

На стадионе «Ян Брейдел» в городе Брюгге был сыгран поединок между местной командой «Брюгге» и итальянским «Ювентусом».

Противостояние голами болельщиков не порадовало, команды закончили игру со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Аналитический портал Opta Analyst опубликовала информацию, что матч «Брюгге» – «Ювентус» вошел в антирекорд Лиги чемпионов,

Команда в течение матча на двоих нанесла всего один удар в створ ворот.

В последний раз подобное случилось в 2012 году в матче между «Лиллем» и «Баварией».

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Ювентус Брюгге Лига чемпионов антирекорд
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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