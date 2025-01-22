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  4. Левандовски обогнал Месси и сравнялся с Роналду по голам с пенальти в ЛЧ
Лига чемпионов
22 января 2025, 11:59 | Обновлено 22 января 2025, 12:15
367
1

Левандовски обогнал Месси и сравнялся с Роналду по голам с пенальти в ЛЧ

В матче против «Бенфики» Роберт забил свой 18-й и 19-й голы с 11-метровой отметки

22 января 2025, 11:59 | Обновлено 22 января 2025, 12:15
367
1
Левандовски обогнал Месси и сравнялся с Роналду по голам с пенальти в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между «Бенфикой» и «Барселоной». Матч завершился победой гостей со счетом 5:4. Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Роберт Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Эрик Гарсия.

В этом матче Левандовски благодаря двум забитым мячам с пенальти стал игроком, который реализовал наибольшее количество 11-метровых ударов в Лиге чемпионов (19). Роберт сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду и обошел Лео Месси (18).

Польский нападающий в этом розыгрыше европейского турнира является лучшим бомбардиром, забив 9 голов в 7 матчах группового этапа. «Каталонцы» занимают второе место в турнирной таблице (6 побед, 0 ничьих, 1 поражение).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Tonk
Зовсім некоректно порівнювати ту ЛЧ та цю. Зовсім інші умови, більше матчів. Новітня ЛЧ це нова статистика
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