Левандовски обогнал Месси и сравнялся с Роналду по голам с пенальти в ЛЧ

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между «Бенфикой» и «Барселоной». Матч завершился победой гостей со счетом 5:4. Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Роберт Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Эрик Гарсия.

В этом матче Левандовски благодаря двум забитым мячам с пенальти стал игроком, который реализовал наибольшее количество 11-метровых ударов в Лиге чемпионов (19). Роберт сравнялся по этому показателю с Криштиану Роналду и обошел Лео Месси (18).

Польский нападающий в этом розыгрыше европейского турнира является лучшим бомбардиром, забив 9 голов в 7 матчах группового этапа. «Каталонцы» занимают второе место в турнирной таблице (6 побед, 0 ничьих, 1 поражение).

