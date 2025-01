ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла пополнила состав основным игроком Леванте

Участник Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» официально объявила о переходе защитника «Леванте» Андреса Гарсии.

По информации пресс-службы «львов», сумма трансфера футболиста составляет семь миллионов евро. Информация о продолжительности контракта игрока с новой командой не распространяется.

На счету игрока 50 поединков в составе основной команды «Леванте», при этом забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.

После 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» находится на восьмой строчке.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Andrés García from Levante. pic.twitter.com/E98nD900u6