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Испания
21 января 2025, 16:06 | Обновлено 21 января 2025, 16:09
265
0

ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла пополнила состав основным игроком Леванте

Андрес Гарсия за 7 миллионов евро присоединился к львам

21 января 2025, 16:06 | Обновлено 21 января 2025, 16:09
265
0
ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла пополнила состав основным игроком Леванте
ФК Астон Вилла

Участник Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» официально объявила о переходе защитника «Леванте» Андреса Гарсии.

По информации пресс-службы «львов», сумма трансфера футболиста составляет семь миллионов евро. Информация о продолжительности контракта игрока с новой командой не распространяется.

На счету игрока 50 поединков в составе основной команды «Леванте», при этом забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.

После 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» находится на восьмой строчке.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Астон Вилла
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