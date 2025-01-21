ОФИЦИАЛЬНО: Астон Вилла пополнила состав основным игроком Леванте
Андрес Гарсия за 7 миллионов евро присоединился к львам
Участник Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» официально объявила о переходе защитника «Леванте» Андреса Гарсии.
По информации пресс-службы «львов», сумма трансфера футболиста составляет семь миллионов евро. Информация о продолжительности контракта игрока с новой командой не распространяется.
На счету игрока 50 поединков в составе основной команды «Леванте», при этом забив четыре мяча и отдав шесть ассистов.
После 22-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» находится на восьмой строчке.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Andrés García from Levante. pic.twitter.com/E98nD900u6— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025
Andrés García: Villan 🟣 pic.twitter.com/R9brjVnEaf— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025
🆕 ✍️ pic.twitter.com/PtoPsCqhee— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 21, 2025
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