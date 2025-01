Остались считанные дни. Известно, когда Ман Сити объявит о переходе Мармуша

Трансфер египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша в «Манчестер Сити» находится на финальной стадии, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, завтра игрок отправится в Манчестер, чтобы пройти медицинский осмотр, который запланирован тоже на завтра. Если все пройдет хорошо, то «горожане» официально сообщат о трансфере во вторник или в среду.

Как сообщалось ранее, зарплата Мармуша в «Манчестер Сити» будет достигать 16-17 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

