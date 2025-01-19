Остались считанные дни. Известно, когда Ман Сити объявит о переходе Мармуша
Завтра форвард отправится в Манчестер
Трансфер египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша в «Манчестер Сити» находится на финальной стадии, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, завтра игрок отправится в Манчестер, чтобы пройти медицинский осмотр, который запланирован тоже на завтра. Если все пройдет хорошо, то «горожане» официально сообщат о трансфере во вторник или в среду.
Как сообщалось ранее, зарплата Мармуша в «Манчестер Сити» будет достигать 16-17 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.
В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.
🚨🛫 If everything goes according to plan, Omar #Marmoush is set to fly to Manchester tomorrow. The medical check could potentially start as early as Monday.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 19, 2025
On Tuesday/Wednesday, if all goes well, the deal could be finalized. #MCFC
ManCity agreed to pay €75m guaranteed,… pic.twitter.com/UnZzqiJdj1
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