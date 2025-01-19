Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Остались считанные дни. Известно, когда Ман Сити объявит о переходе Мармуша
Англия
19 января 2025, 21:48 |
438
0

Остались считанные дни. Известно, когда Ман Сити объявит о переходе Мармуша

Завтра форвард отправится в Манчестер

19 января 2025, 21:48 |
438
0
Остались считанные дни. Известно, когда Ман Сити объявит о переходе Мармуша
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Трансфер египетского нападающего «Айнтрахта» Омара Мармуша в «Манчестер Сити» находится на финальной стадии, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, завтра игрок отправится в Манчестер, чтобы пройти медицинский осмотр, который запланирован тоже на завтра. Если все пройдет хорошо, то «горожане» официально сообщат о трансфере во вторник или в среду.

Как сообщалось ранее, зарплата Мармуша в «Манчестер Сити» будет достигать 16-17 миллионов евро в год, а сумма трансфера составит 75 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

По теме:
Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта
Деньги есть. Известно, перейдет ли нападающий Динамо в заграничный клуб
Марлон Гомес хочет покинуть Шахтер и вернуться в Бразилию
трансферы Омар Мармуш Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Іван Распутін Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 19 января 2025, 07:26 1
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025

Коко Гауфф и Паула Бадоса переиграли Белинду Бенчич и Ольгу Данилович соответственно

Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас
Футбол | 19 января 2025, 16:22 6
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас
Лунин или Куртуа? Известны стартовые составы на матч Реал – Лас-Пальмас

Матч начнется в 17:15

Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Бокс | 19.01.2025, 09:26
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Дубль Фодена, гол Холанда. Ман Сити разорвал Ипсвич, забив 6 голов
Футбол | 19.01.2025, 20:23
Дубль Фодена, гол Холанда. Ман Сити разорвал Ипсвич, забив 6 голов
Дубль Фодена, гол Холанда. Ман Сити разорвал Ипсвич, забив 6 голов
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
Теннис | 18.01.2025, 22:28
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на суперпобеду Монфиса в матче Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 33
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 9
Бокс
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем