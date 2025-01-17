Сумасшедшие деньги. Известны подробности сенсационного трансфера Ман Сити

Стали известны подробности трансфера египетского нападающего Омара Мармуша, который перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Манчестер Сити», сообщает Патрик Бергер.

По информации источника, немецкий клуб получил за своего игрока 75 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.

Зарплата Омара по контракту с английским клубом равна 16 миллионов евро, а после вычета всех налогов это число уменьшится до 10 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» близок к переходу в «Милан».