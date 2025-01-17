Сумасшедшие деньги. Известны подробности сенсационного трансфера Ман Сити
Трансфер Омара Мармуша обойдется «горожанам» в 80 миллионов евро
Стали известны подробности трансфера египетского нападающего Омара Мармуша, который перешел из франкфуртского «Айнтрахта» в «Манчестер Сити», сообщает Патрик Бергер.
По информации источника, немецкий клуб получил за своего игрока 75 миллионов евро + 5 миллионов в качестве бонусов.
Зарплата Омара по контракту с английским клубом равна 16 миллионов евро, а после вычета всех налогов это число уменьшится до 10 миллионов.
Ранее сообщалось о том, что лидер «Манчестер Сити» близок к переходу в «Милан».
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