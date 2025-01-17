Лидер Манчестер Сити близок к переходу в Милан. Игрок добился своего

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» практически договорился с правым защитником и лидером «Манчестер Сити» Кайлом Уокером о подписании контракта.

Договор будет действовать до середины 2027 года, а сторонам осталось уладить последние детали. Сообщается, что Уокер добился выполнения требования о зарплате в 4 миллиона евро в год + бонусы.

Сам игрок ранее решил, что не будет выступать за другую команду АПЛ и впервые в карьере сыграет в зарубежном чемпионате.

Наставник манчестерской команды Жузеп Гвардиола подтвердил, что Уокер, который был капитаном команды, попросил клуб о трансфере, так как игрок потерял место в составе.