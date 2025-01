Атлетико потерпел первое поражение за последние 79 дней во всех турнирах

18 января в рамках 20-го тура чемпионата Испании состоялась встреча между командами «Леганес» и «Атлетико Мадрид». Матч завершился победой «Леганеса» со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Матия Настатич. Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти на 90-й минуте встречи.

Это первое поражение «матрасников» с 31 октября 2024 года. За этот период подопечные Диего Симеоне были непобедимыми на протяжении 15 матчей во всех турнирах.

В этом сезоне «Атлетико» занимает первое место в Ла Лиге с 44 очками. «Матрасники» также вышли в 1/4 финала Кубка Испании. В Лиге чемпионов дела обстоят несколько хуже: команда занимает 11-е место с 12 очками после шести сыгранных туров.

