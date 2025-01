Арсенал не проигрывает дома в АПЛ 13 матчей подряд

18 января в 22-м туре Английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» состоится встреча между «Арсеналом» и «Астон Виллой». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Подопечные Микеля Артеты долгое время не проигрывали матч дома. Серия «канониров» без проигрышей насчитывает 13 матчей (10 побед, 3 ничьи). Последнее поражение на «Эмирейтс» было в апреле прошлого года против сегодняшних противников – «Астон Виллы». Более длинная серия без поражений у «Арсенала» была с августа по апрель 2018-19 годов, когда тренером клуба был Унаи Эмери (16).

После 21 сыгранного матча в лиге «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками (12 побед, 7 ничьих, 2 поражения).

