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Англия
18 января 2025, 18:47 | Обновлено 18 января 2025, 18:55
105
0

Арсенал не проигрывает дома в АПЛ 13 матчей подряд

Последнее поражение «канониров» в домашних матчах было в апреле 2024 года против «Астон Виллы»

18 января 2025, 18:47 | Обновлено 18 января 2025, 18:55
105
0
Арсенал не проигрывает дома в АПЛ 13 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января в 22-м туре Английской Премьер-лиги на «Эмирейтс» состоится встреча между «Арсеналом» и «Астон Виллой». Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Подопечные Микеля Артеты долгое время не проигрывали матч дома. Серия «канониров» без проигрышей насчитывает 13 матчей (10 побед, 3 ничьи). Последнее поражение на «Эмирейтс» было в апреле прошлого года против сегодняшних противников – «Астон Виллы». Более длинная серия без поражений у «Арсенала» была с августа по апрель 2018-19 годов, когда тренером клуба был Унаи Эмери (16).

После 21 сыгранного матча в лиге «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками (12 побед, 7 ничьих, 2 поражения).

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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