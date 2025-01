ОФИЦИАЛЬНО. В бельгийской футбольной ассоциации попрощались с Тедеско

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) решила прекратить сотрудничество с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это решение было утверждено советом директоров. В настоящее время идет поиск его преемника.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером Красных дьяволов в феврале 2023 года. С омоложенной командой он провел успешную квалификационную кампанию к Евро-2024. Однако в финальном турнире Красные дьяволы не продемонстрировали ожидаемых результатов, как и во время дальнейшего турнира Лиги наций.

Помощники Тедеско также покидают сборную Бельгии. В KBVB поблагодарили Доменико и его штаб за сотрудничество.

Питер Виллемс, генеральный директор KBVB: «Доменик хорошо начал работу как главный тренер и доказал, что даже после поколения игроков, завершивших карьеру, есть возможность достигать отличных результатов. Он интегрировал в команду нескольких молодых игроков, базируясь на этом его преемник может работать дальше. Мы благодарны ему и его команде за приятное сотрудничество, упорную работу и преданность и желаем всем успехов в будущем».

The national team ends its chapter with Domenico Tedesco. Thank you, Domenico, for your commitment and passion over the last two years. We wish you all the best for the future! pic.twitter.com/nKElQuYoKc