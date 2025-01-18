Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В бельгийской футбольной ассоциации попрощались с Тедеско
Бельгия
18 января 2025, 05:21 | Обновлено 18 января 2025, 06:58
23
0

ОФИЦИАЛЬНО. В бельгийской футбольной ассоциации попрощались с Тедеско

Коуч сборной Бельгии уволен после неудач на Евро-2024 и в Лиге наций

18 января 2025, 05:21 | Обновлено 18 января 2025, 06:58
23
0
ОФИЦИАЛЬНО. В бельгийской футбольной ассоциации попрощались с Тедеско
KBVB. Доменико Тедеско

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) решила прекратить сотрудничество с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это решение было утверждено советом директоров. В настоящее время идет поиск его преемника.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером Красных дьяволов в феврале 2023 года. С омоложенной командой он провел успешную квалификационную кампанию к Евро-2024. Однако в финальном турнире Красные дьяволы не продемонстрировали ожидаемых результатов, как и во время дальнейшего турнира Лиги наций.

Помощники Тедеско также покидают сборную Бельгии. В KBVB поблагодарили Доменико и его штаб за сотрудничество.

Питер Виллемс, генеральный директор KBVB: «Доменик хорошо начал работу как главный тренер и доказал, что даже после поколения игроков, завершивших карьеру, есть возможность достигать отличных результатов. Он интегрировал в команду нескольких молодых игроков, базируясь на этом его преемник может работать дальше. Мы благодарны ему и его команде за приятное сотрудничество, упорную работу и преданность и желаем всем успехов в будущем».

По теме:
ТЕДЕСКО: «На 100% уверен, что бельгийская сборная победит команду Украины»
Сергей Ребров посетил тренировку ЛНЗ в Испании
Не уверен в руководстве клуба. Экс-тренер Трубина отказал Боруссии
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу отставка Лига наций Доменико Тедеско Бельгия - Украина Украина - Бельгия
Николай Степанов Источник: Федерация футбола Бельгии
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
Бокс | 17 января 2025, 07:50 0
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?

Легендарный супертяж высказался о наследии украинского боксера

Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Хоккей | 17 января 2025, 14:37 50
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе
Сборная Украины выиграла ЧМ по хоккею U-20 и повысилась в классе

В решающем матче украинцы обыграли Японию

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Бокс | 17.01.2025, 08:26
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который может победить Усика
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Футбол | 17.01.2025, 23:05
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
Марино ПУШИЧ: «Шахтеру нужно победить в двух матчах Лиги чемпионов»
ВИДЕО. Монпелье продлил кризис Монако, Лилль обыграл Ниццу и вошел в топ-3
Футбол | 18.01.2025, 03:41
ВИДЕО. Монпелье продлил кризис Монако, Лилль обыграл Ниццу и вошел в топ-3
ВИДЕО. Монпелье продлил кризис Монако, Лилль обыграл Ниццу и вошел в топ-3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
16.01.2025, 18:49 4
Хоккей
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
Легенда Реала покинет клуб, известно, куда перейдет. Ухода хочет Перес
16.01.2025, 08:24 3
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
16.01.2025, 12:15
Бокс
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
17.01.2025, 17:28 4
Футбол
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
Определились соперники сборной Украины U20 в дивизионе 1A
17.01.2025, 15:17
Хоккей
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем