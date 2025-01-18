ОФИЦИАЛЬНО. В бельгийской футбольной ассоциации попрощались с Тедеско

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) решила прекратить сотрудничество с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Это решение было утверждено советом директоров. В настоящее время идет поиск его преемника.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером Красных дьяволов в феврале 2023 года. С омоложенной командой он провел успешную квалификационную кампанию к Евро-2024. Однако в финальном турнире Красные дьяволы не продемонстрировали ожидаемых результатов, как и во время дальнейшего турнира Лиги наций.

Помощники Тедеско также покидают сборную Бельгии. В KBVB поблагодарили Доменико и его штаб за сотрудничество.

Питер Виллемс, генеральный директор KBVB: «Доменик хорошо начал работу как главный тренер и доказал, что даже после поколения игроков, завершивших карьеру, есть возможность достигать отличных результатов. Он интегрировал в команду нескольких молодых игроков, базируясь на этом его преемник может работать дальше. Мы благодарны ему и его команде за приятное сотрудничество, упорную работу и преданность и желаем всем успехов в будущем».