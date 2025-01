Первая половина сезона в Бундеслиге стала самой результативной за 39 лет

14 января в рамках Бундеслиги состоялись матчи 17-го тура чемпионата. Среди них самой результативной стала встреча между «Баварией» и «Хоффенхаймом»: матч завершился разгромной победой «баварцев» со счетом 5:0. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Геррейру, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.

После завершения 17-го тура чемпионат Германии достиг середины сезона. Это была самая результативная первая половина чемпионата за 39 лет (504 гола). Более результативной была первая часть Бундеслиги сезона 1985/86, когда за первые 17 туров было забито 518 голов.

На вершине турнирной таблицы находится «Бавария», которая имеет в своем активе 42 очка. Ближайший ее преследователь – «Байер» с 38 очками.

504 - With 504 goals, it was the highest-scoring first half of a #Bundesliga season in 39 years (1985-86: 518 goals). Euphoria. pic.twitter.com/2TdooYlQ8b