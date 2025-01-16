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  4. Первая половина сезона в Бундеслиге стала самой результативной за 39 лет
Германия
16 января 2025, 21:45 |
178
0

Первая половина сезона в Бундеслиге стала самой результативной за 39 лет

В первых 17 турах лиги было забито 504 гола

16 января 2025, 21:45 |
178
0
Первая половина сезона в Бундеслиге стала самой результативной за 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в рамках Бундеслиги состоялись матчи 17-го тура чемпионата. Среди них самой результативной стала встреча между «Баварией» и «Хоффенхаймом»: матч завершился разгромной победой «баварцев» со счетом 5:0. Дублем отметился Лерой Сане, а Рафаэль Геррейру, Гарри Кейн и Серж Гнабри забили по одному мячу.

После завершения 17-го тура чемпионат Германии достиг середины сезона. Это была самая результативная первая половина чемпионата за 39 лет (504 гола). Более результативной была первая часть Бундеслиги сезона 1985/86, когда за первые 17 туров было забито 518 голов.

На вершине турнирной таблицы находится «Бавария», которая имеет в своем активе 42 очка. Ближайший ее преследователь – «Байер» с 38 очками.

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Хоффенхайм
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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