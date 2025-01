Четвертый номер АТР разгромил чилийца на Aus Open и вышел на Монфиса

Американский теннисист Тейлор Фритц (АТР 4) вышел в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/32 финала американец в трех сетах разгромил Кристиана Гарина (Чили, ATP 150) за 1 час и 25 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Кристиан Гарин (Чили) – 6:2, 6:1, 6:0

Это была четвертая встреча соперников. Фритц выиграл последние три очных противостояния.

Победа над Гарином стала для Фритца шестой подряд. До старта Aus Open он вместе со сборной США завоевал трофей United Cup.

Тейлор в 10-й раз выступает на Aus Open и в шестой раз вышел в третий круг. В 2024 году он добрался до четвертьфинала – лучший результат за карьеру.

В 1/16 финала Тейлор сыграет против французского теннисиста и мужа Элины Свитолиной Гаэля Монфиса.

Ранее Фритц и Монфис играли между собой только однажды. Шесть лет назад на кортах Мельбурна американец переиграл француза в 1/32 финала.

Тейлор, помимо Гарина, на АО-25 также выиграл у Дженсона Бруксби. Монфис на австралийском мейджоре справился с Джованни Мпеши Перрикаром и Даниэлем Альтмайером.

