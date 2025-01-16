День быстрых побед. Свентек за 1 час вынесла 49-ю ракетку на Aus Open 2025
Ига выиграла у Ребекки Шрамковой и пробилась в 1/16 финала австралийского мейджора
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде полька в двух сетах выиграла у Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 49) за 1 час.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Ига Свентек (Польша) [2] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:0, 6:2
Это была первая встреча соперниц.
Ига в седьмой раз выступает на Australian Open и в шестой раз пробилась в 3-й раунд. Ее лучшим результатом на кортах Мельбурна является полуфинал в 2022 году.
Свентек в 87-й раз выиграла сет со счетом 6:0, 27-й раз на турнирах Grand Slam и третий раз на Aus Open.
Следующей соперницей Иги станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WTA 61) – Аманда Анисимова (США, WTA 35).
Ранее 16 на AО-2025 быструю победу также добыла Даяна Ястремская, которая разбила Данку Ковинич за 51 минуту.
Iga good, Iga too good as she sails through to the third round 6-0 6-2 in an hour 🤩@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @iga_swiatek • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/tc01UEWABV— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025
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