День быстрых побед. Свентек за 1 час вынесла 49-ю ракетку на Aus Open 2025

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде полька в двух сетах выиграла у Ребекки Шрамковой (Словакия, WTA 49) за 1 час.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [2] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:0, 6:2

Это была первая встреча соперниц.

Ига в седьмой раз выступает на Australian Open и в шестой раз пробилась в 3-й раунд. Ее лучшим результатом на кортах Мельбурна является полуфинал в 2022 году.

Свентек в 87-й раз выиграла сет со счетом 6:0, 27-й раз на турнирах Grand Slam и третий раз на Aus Open.

Следующей соперницей Иги станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WTA 61) – Аманда Анисимова (США, WTA 35).

Ранее 16 на AО-2025 быструю победу также добыла Даяна Ястремская, которая разбила Данку Ковинич за 51 минуту.

