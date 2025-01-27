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  4. Реал нацелился на звезду Саудовской Аравии. Ему всего 22 года
Испания
27 января 2025, 07:42 |
1101
0

Реал нацелился на звезду Саудовской Аравии. Ему всего 22 года

Габриэль Вейга может покинуть «Аль-Ахли»

27 января 2025, 07:42 |
1101
0
Реал нацелился на звезду Саудовской Аравии. Ему всего 22 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником саудовского «Аль-Ахли» Габриэлем Вейгой, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для Тони Крооса, который покинул королевский клуб летом 2024 года.

В сезоне 2024/25 Габриэль Вейга провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном.

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Габриэль Вейга Реал Мадрид трансферы Аль-Ахли Джидда трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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