Реал нацелился на звезду Саудовской Аравии. Ему всего 22 года

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником саудовского «Аль-Ахли» Габриэлем Вейгой, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сливочные» видят в 22-летнем футболисте замену для Тони Крооса, который покинул королевский клуб летом 2024 года.

В сезоне 2024/25 Габриэль Вейга провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Борнмута» Дином Хёйсеном.