ФОТО. Вот что сделал Луис Суарес ради своей жены. Невероятно!

Футбольное медиа Footy Emporium рассказывает историю любви Луиса Суареса и Софии Бальби:

«Несмотря на тот факт, что Суарес взяли в академию «Насьоналя» – одного из сильнейших клубов Уругвая, Луис не имел достатчно мотивации, чтобы стать профессиональным футболистом.

Он гулял по ночам и жил в полной бедности. Все изменилось с появлением в его жизни Софии Бальби. Луис влюбился в неё.

Но спустя некоторое время семья девушки переехала жить в Европу, в Барселону. И Суарес ещё больше затужил.

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Он позычил деньги у брата, чтобы слетать в Барселону, но так и не нашел возлюбленную.

С тех пор Луис решил, что футбол – это его возможность переехать в Еврову и воссоединиться с Софией. Он стал работать ещё усерднее.

Так и случилось. После перехода в нидерландский «Гронинген», София переехала к нему, и с тех пор Луис Суарес построил потрясающую карьеру».

Пара воспитывает троих детей, нынче форвард выступает за «Интер Майами».