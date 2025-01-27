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27 января 2025, 06:00 | Обновлено 27 января 2025, 06:02
951
0

ФОТО. Вот что сделал Луис Суарес ради своей жены. Невероятно!

Потрясающая история любви Луиса Суареса и Софии Бальби

27 января 2025, 06:00 | Обновлено 27 января 2025, 06:02
951
0
ФОТО. Вот что сделал Луис Суарес ради своей жены. Невероятно!
Instagram. Луис Суарес и София Бальби

Футбольное медиа Footy Emporium рассказывает историю любви Луиса Суареса и Софии Бальби:

«Несмотря на тот факт, что Суарес взяли в академию «Насьоналя» – одного из сильнейших клубов Уругвая, Луис не имел достатчно мотивации, чтобы стать профессиональным футболистом.

Он гулял по ночам и жил в полной бедности. Все изменилось с появлением в его жизни Софии Бальби. Луис влюбился в неё.

Но спустя некоторое время семья девушки переехала жить в Европу, в Барселону. И Суарес ещё больше затужил.

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Он позычил деньги у брата, чтобы слетать в Барселону, но так и не нашел возлюбленную.

С тех пор Луис решил, что футбол – это его возможность переехать в Еврову и воссоединиться с Софией. Он стал работать ещё усерднее.

Так и случилось. После перехода в нидерландский «Гронинген», София переехала к нему, и с тех пор Луис Суарес построил потрясающую карьеру».

Пара воспитывает троих детей, нынче форвард выступает за «Интер Майами».

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фото lifestyle Луис Суарес Интер Майами
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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