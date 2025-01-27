Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, трансфер 29-летнего футболиста может не состояться из-за президента «сливочных» Флорентино Переса. Функционер считает, что королевский клуб должен подписывать молодых и перспективных игроков - именно такой теперь является клубная стратегия.

В сезоне 2024/25 Йозуа Киммих провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан лишь до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Габриэлем Вейгой.