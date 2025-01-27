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Испания
27 января 2025, 08:12 |
1620
0

Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против

Йозуа Киммих будто бы не вписывается в стратегию клуба

27 января 2025, 08:12 |
1620
0
Суперзвезда футбола хочет подписать контракт с Реалом, но Перес против
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих хочет перейти в мадридский «Реал», сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, трансфер 29-летнего футболиста может не состояться из-за президента «сливочных» Флорентино Переса. Функционер считает, что королевский клуб должен подписывать молодых и перспективных игроков - именно такой теперь является клубная стратегия.

В сезоне 2024/25 Йозуа Киммих провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан лишь до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Габриэлем Вейгой.

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Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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