Победный гол Довбика, разгром от Барселоны, убедительная победа Синнера
Главные новости за 26 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 января.
1А. Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков
1В. «Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе
Артем отметился забитым мячом в ворота Удинезе
2А. Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину
Нигериец Фрэнсис Момо не планирует возвращаться в Украину из-за войны
2В. Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух
Также в команду Пономарева вернулся бразильский легионер
3А. Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Райо Вальекано
3В. Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас
Тоттенхэм пропустил дважды за пять минут от Лестера
4. Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей
Сине-гранатовые вышли на 3-е место, продолжая погоню за Реалом и Атлетико
5. Милан вырвал победу у Пармы на последних секундах
Команды встречались в матче 22-го тура Серии А
6А. С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
На пятисотнике в Австрии сыграют три украинки: Элина, Калинина и Ястремская
6В. Янник невероятен. Синнер размазал Зверева и защитил титул Australian Open
Лидер рейтинга АТР продемонстрировал разницу между первой и второй ракетками мира
7А. Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Однако нокаута зрители в Киеве не увидели
7В. Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Олег Довгун одолел оппонента из Венесуэлы
8А. Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце
Победу отпраздновала сборная Швеции
8В. Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Победителями в четвертый раз стали французы
9. Вторая победа Швеции, падение Тандреволд и триумф Легрейда
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10. Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»
Специалист оценил трансферы грандов украинского футбола
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