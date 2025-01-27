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27 января 2025, 06:05 | Обновлено 27 января 2025, 06:06
667
0

Победный гол Довбика, разгром от Барселоны, убедительная победа Синнера

Главные новости за 26 января на Sport.ua

27 января 2025, 06:05 | Обновлено 27 января 2025, 06:06
667
0
Победный гол Довбика, разгром от Барселоны, убедительная победа Синнера
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 января.

1А. Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

1В. «Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе
Артем отметился забитым мячом в ворота Удинезе

2А. Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину
Нигериец Фрэнсис Момо не планирует возвращаться в Украину из-за войны

2В. Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух
Также в команду Пономарева вернулся бразильский легионер

3А. Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Райо Вальекано

3В. Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас
Тоттенхэм пропустил дважды за пять минут от Лестера

4. Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей
Сине-гранатовые вышли на 3-е место, продолжая погоню за Реалом и Атлетико

5. Милан вырвал победу у Пармы на последних секундах
Команды встречались в матче 22-го тура Серии А

6А. С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце
На пятисотнике в Австрии сыграют три украинки: Элина, Калинина и Ястремская

6В. Янник невероятен. Синнер размазал Зверева и защитил титул Australian Open
Лидер рейтинга АТР продемонстрировал разницу между первой и второй ракетками мира

7А. Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем
Однако нокаута зрители в Киеве не увидели

7В. Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере
Олег Довгун одолел оппонента из Венесуэлы

8А. Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце
Победу отпраздновала сборная Швеции

8В. Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете
Победителями в четвертый раз стали французы

9. Вторая победа Швеции, падение Тандреволд и триумф Легрейда
Блогер Sport ua Евгения Антонова подводит итог заключительных гонок этапа Кубка мира по биатлону

10. Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»
Специалист оценил трансферы грандов украинского футбола

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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