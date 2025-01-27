Победный гол Довбика, разгром от Барселоны, убедительная победа Синнера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 января.

1А. Довбик принес победу. Рома благодаря двум пенальти одолела Удинезе

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу волков

1В. «Это был наш план». Довбик высказался о своем победном голе

Артем отметился забитым мячом в ворота Удинезе

2А. Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину

Нигериец Фрэнсис Момо не планирует возвращаться в Украину из-за войны

2В. Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух

Также в команду Пономарева вернулся бразильский легионер

3А. Цыганков появился в конце. Райо Вальекано за три минуты обыграл Жирону

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу Райо Вальекано

3В. Ярмолюк вышел под конец. Брентфорд минимально обыграл Кристал Пэлас

Тоттенхэм пропустил дважды за пять минут от Лестера

4. Каталонский оркестр. Барселона устроила спектакль, забив Валенсии 7 мячей

Сине-гранатовые вышли на 3-е место, продолжая погоню за Реалом и Атлетико

5. Милан вырвал победу у Пармы на последних секундах

Команды встречались в матче 22-го тура Серии А

6А. С кем сыграет Свитолина? Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Линце

На пятисотнике в Австрии сыграют три украинки: Элина, Калинина и Ястремская

6В. Янник невероятен. Синнер размазал Зверева и защитил титул Australian Open

Лидер рейтинга АТР продемонстрировал разницу между первой и второй ракетками мира

7А. Постол вернулся победой и принял решение о своем будущем

Однако нокаута зрители в Киеве не увидели

7В. Идет без поражений. Украинский боксер одержал 16-ю победу в карьере

Олег Довгун одолел оппонента из Венесуэлы

8А. Лучшая эстафета в сезоне. Женская сборная Украины стала шестой в Антхольце

Победу отпраздновала сборная Швеции

8В. Удержались в десятке. Украина заняла 8-е место в мужской эстафете

Победителями в четвертый раз стали французы

9. Вторая победа Швеции, падение Тандреволд и триумф Легрейда

Блогер Sport ua Евгения Антонова подводит итог заключительных гонок этапа Кубка мира по биатлону

10. Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»

Специалист оценил трансферы грандов украинского футбола