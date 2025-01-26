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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»
Украина. Премьер лига
26 января 2025, 15:35 | Обновлено 26 января 2025, 15:38
1018
3

Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»

Специалист оценил трансферы грандов украинского футбола

26 января 2025, 15:35 | Обновлено 26 января 2025, 15:38
1018
3
Сергей НАГОРНЯК: «Судаков? Надо продавать! Шапаренко? Как продать?»
ФК Епицентр. Сергей Нагорняк

Главный тренер «Эпицентра» и известный украинский эксперт Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий касательно того, стоит ли «Шахтеру» продавать Георгия Судакова, а также высказался о возможных трансферах Николая Шапаренко и Владимира Бражко из киевского «Динамо».

– Интересно, Судаков останется в «Шахтере» или тоже его, как Сикана продадут?

– Мое мнение, надо продавать. Сейчас Судаков сыграл матч такой против «Бреста». И, если есть спрос, конечно, надо продавать. Надо и ему шанс давать, и заработать денег. Просто понятно, что «Шахтер» хочет за чемпионство Украины побороться. Но тяжело будет. У них есть матч в запасе, но отрыв от первого «Динамо» составляет 10 очков. Интересно будет посмотреть. А по поводу трансферов «Шахтер» в принципе и так молодцы. Они Келси и Сикана продали.

– В Европе тоже много трансферов. Вот, например, «Ман Сити» Мармуша у «Айнтрахта» купил тоже.

– Но там продавать намного легче. А у нас витрина одна – это еврокубки. А Мармуш играл в Бундеслиге. Немецкий чемпионат сейчас в порядке! Вот был матч «Фейеноорд» - «Бавария», который роттердамцы выиграли со счетом 3:0. Кто-то на счет посмотрит и подумает, что вот это мюнхенцев отвозили. Но, если посмотреть матч или обзор, то все увидят, сколько «Бавария» голов не забила. Мюнхенцы имели очень много моментов для взятия ворот! Видно было, что заколдованы ворота «Фейеноорда» и я уже смеялся после того, как не получалось забить. А Мармуш, который кстати два года назад бесплатно перешел в «Айнтрахт», показал отличный уровень игры. Поэтому «Ман Сити» и заплатил за него 75 миллионов евро! За Мудрика «Челси» заплатил бешеные деньги не за его матчи в чемпионате Украины. Дончане при Йовичевиче тогда здорово покуражились в Лиге чемпионов в матчах с «Селтиком» и «Лейпцигом». Тогда играли те же Судаков, Бондаренко, Сикан. И Мудрик тогда был футболистом «Шахтера»!

– Мудрик, получается, за счет Лиги чемпионов и выехал?

– Только за счет Лиги чемпионов! А в этом сезоне самого престижного еврокубка дончане набрали 7 очков на данный момент. А мы привыкли к другому «Шахтеру». В этом сезоне наши клубы провалили еврокубки. А это витрина! То же самое касается «Динамо», которое хочет Шапаренко продать. Не знаю. Как продать?

– И вопрос также, куда лучше Шапаренко продать?

– Да! Куда продать? Он не хочет в турецкий «Трабзонспор». Наверное, он хочет в другой чемпионат.

– А Бражко, если на перспективу, смогут продать в топ-клуб из Европы?

– Бражко – молодой пацан. Ему недавно исполнилось 23 года. Он только начал играть. А Шапаренко уже будет 27 лет. Надо уже уезжать куда-нибудь. Я имею ввиду, попытаться.

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чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Георгий Судаков Даниил Сикан Сергей Нагорняк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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u6464u
молодий пацан у футболі  23 роки , з дубу упали , молодий 17-19 років, це молодий , а 23 це саме цвіт, який це тренер як таке меле.
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Виктор Алтухов
У Динамо с продажами игроков ситуация непростая. С одной стороны, надо бы воспользоваться промашками более сильной команды, Шахтера, и стать чемпионами, с другой игроков, которых хотели бы купить топ-клубы, в команде нет, и виновата в этом, в первую очередь, невыразительная игра команды даже в своем чемпионате, так как при слабой игре команды стать сильным сложно. Шапаренко, как бы, и хорош, но проявить свои лучшие качества при серой игре команды он не может. То же самое и со всеми игроками Динамо. Слегка выделяется Ванат, но в игре с сильными соперниками он теряется.
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