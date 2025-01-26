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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 15:19 |
1833
4

Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину

Нигериец Фрэнсис Момо не планирует возвращаться в Украину из-за войны

26 января 2025, 15:19 |
1833
4
Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину
ФК ЛНЗ. Фрэнсис Момо

Черкасский ЛНЗ продолжает находиться на учебно-тренировочном сборе в Испании. «Фиолетовые», которые недавно возглавил известный украинский тренер Роман Григорчук, испытывают некоторые кадровые проблемы.

Как стало известно Sport.ua, нигерийский форвард черкасской команды Фрэнсис Момо не прилетел в Эстепону (Испания) – футболист отказывается выступать за черкасскую команду во второй части сезона УПЛ из-за войны в Украине.

По нашей информации, ныне нигерийский нападающий находится на родине. Руководство ЛНС пытается уладить ситуацию, но вероятность возвращения форварда в расположение ЛНС достаточно низкая.

Фрэнсис Момо перебрался в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского клуба «Грассхоппер». Действующий контракт Момо с ЛНЗ истекает летом 2027 года.

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Фрэнсис Момо ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Oleksandr
Надіюсь що всі подібні моменти прописані у контракті. Бажано щоб і він сам себе був зобовʼязаний викупити і тоді покинути ЛНЗ 
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+2
Avaksi
Нехай платить "неустойку" и валить на всі 4 сторони. 
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+2
Prokop_Andriy
Ну й нехай залишиться у себе на батьківщині, не розумію навіщо він тоді переходив в клуб літом
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+1
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