Легионер не приехал на сборы ЛНЗ. Форвард не хочет возвращаться в Украину

Черкасский ЛНЗ продолжает находиться на учебно-тренировочном сборе в Испании. «Фиолетовые», которые недавно возглавил известный украинский тренер Роман Григорчук, испытывают некоторые кадровые проблемы.

Как стало известно Sport.ua, нигерийский форвард черкасской команды Фрэнсис Момо не прилетел в Эстепону (Испания) – футболист отказывается выступать за черкасскую команду во второй части сезона УПЛ из-за войны в Украине.

По нашей информации, ныне нигерийский нападающий находится на родине. Руководство ЛНС пытается уладить ситуацию, но вероятность возвращения форварда в расположение ЛНС достаточно низкая.

Фрэнсис Момо перебрался в ЛНЗ летом 2024 года из швейцарского клуба «Грассхоппер». Действующий контракт Момо с ЛНЗ истекает летом 2027 года.