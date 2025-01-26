Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух
Также в команду Пономарева вернулся бразильский легионер
Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» на зарубежном этапе подготовки в Словении появился бразильский легионер Эдсон.
Он на контракте с «Рухом», но прошлый год провел на правах аренды за мексиканский клуб «Хуарес».
К этому 26-летнему опорному полузащитнику проявлял интерес «Шахтер», однако дальше разговоров дело не продвинулось.
В феврале появится конкретика останется Эдсон во Львове или продолжит карьеру в другой команде.
Между тем сейчас в тренировочном лагере «Руха» в Словении находится на просмотре африканский нападающий. Он оформил «дубль» в победном спарринге с «Копером». Если легионер порадует результативностью и в следующем контрольном поединке с австрийским «Грацером» 31 января, то его шансы узаконить свои отношения с львовским клубом возрастут.
Ранее мы сообщали, что «Рух» в спарринге в Словении переиграл «Копер».
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