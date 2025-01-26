Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» на зарубежном этапе подготовки в Словении появился бразильский легионер Эдсон.

Он на контракте с «Рухом», но прошлый год провел на правах аренды за мексиканский клуб «Хуарес».

К этому 26-летнему опорному полузащитнику проявлял интерес «Шахтер», однако дальше разговоров дело не продвинулось.

В феврале появится конкретика останется Эдсон во Львове или продолжит карьеру в другой команде.

Между тем сейчас в тренировочном лагере «Руха» в Словении находится на просмотре африканский нападающий. Он оформил «дубль» в победном спарринге с «Копером». Если легионер порадует результативностью и в следующем контрольном поединке с австрийским «Грацером» 31 января, то его шансы узаконить свои отношения с львовским клубом возрастут.

Ранее мы сообщали, что «Рух» в спарринге в Словении переиграл «Копер».