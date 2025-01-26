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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 23:32 | Обновлено 26 января 2025, 23:51
379
0

Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух

Также в команду Пономарева вернулся бразильский легионер

26 января 2025, 23:32 | Обновлено 26 января 2025, 23:51
379
0
Загадочный новичок. Африканец оформил дубль в первой игре за Рух
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Руха» на зарубежном этапе подготовки в Словении появился бразильский легионер Эдсон.

Он на контракте с «Рухом», но прошлый год провел на правах аренды за мексиканский клуб «Хуарес».

К этому 26-летнему опорному полузащитнику проявлял интерес «Шахтер», однако дальше разговоров дело не продвинулось.

В феврале появится конкретика останется Эдсон во Львове или продолжит карьеру в другой команде.

Между тем сейчас в тренировочном лагере «Руха» в Словении находится на просмотре африканский нападающий. Он оформил «дубль» в победном спарринге с «Копером». Если легионер порадует результативностью и в следующем контрольном поединке с австрийским «Грацером» 31 января, то его шансы узаконить свои отношения с львовским клубом возрастут.

Ранее мы сообщали, что «Рух» в спарринге в Словении переиграл «Копер».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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