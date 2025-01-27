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  4. Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом
Испания
27 января 2025, 09:16 |
1347
0

Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом

Лукас Васкес останется в мадридском клубе по крайней мере до лета 2026 года.

27 января 2025, 09:16 |
1347
0
Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, новое соглашение 33-летнего футболиста со «сливочными» будет рассчитано до завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес «поставил крест» на Лукасе Васкесе.

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Лукас Васкес Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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