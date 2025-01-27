Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом

Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, новое соглашение 33-летнего футболиста со «сливочными» будет рассчитано до завершения сезона 2025/26.

В нынешней кампании Лукас Васкес провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес «поставил крест» на Лукасе Васкесе.