Испания27 января 2025, 09:16 |
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Перес ставил на нем крест. Легенда Реала продлит контракт с клубом
Лукас Васкес останется в мадридском клубе по крайней мере до лета 2026 года.
27 января 2025, 09:16 |
1347
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Испанский защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес продлит контракт со своим нынешним клубом, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, новое соглашение 33-летнего футболиста со «сливочными» будет рассчитано до завершения сезона 2025/26.
В нынешней кампании Лукас Васкес провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес «поставил крест» на Лукасе Васкесе.
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