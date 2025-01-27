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27 января 2025, 09:23 |
951
0

Почему Криштиану Роналду не звонил своему другу? Крутая история

В этом весь Криштиану...

27 января 2025, 09:23 |
951
0
Почему Криштиану Роналду не звонил своему другу? Крутая история
Sportbible. Криштиану Роналду

Друг нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Хосе Семеду, рассказал, почему у португальца получилось стать тем, кем он стал.

Они дружат с раннего детства и Хосе знает про Роналду всё. Вот чем он поделился:

«Некоторые из наших друзей однажды сказали, что я больше него. Он начал ходить в спортзал, не позвонив мне. Он всегда был таким.

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Это в его ДНК – он не может проиграть. У нас были гонки: я рано отправлялся в путь, потом, когда он ловил меня, я останавливался и говорил, что выиграл. Он не разговаривал со мной днями».

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фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Sport Bible
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